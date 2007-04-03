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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2706270727082709
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:21

да, казака вместе с его дружком бредом, постригли хорошенько на шортах...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:30

  DmitryK написав:да, казака вместе с его дружком бредом, постригли хорошенько на шортах...


Бред - это враг Казака, но ему кажется, что друг :mrgreen: Все бычье ралли прошортит, затем по его завершении один раз угадает и заработает (в смысле, сократит убытки). После чего станет в лонг - ибо а сколько ж можно быть в шортах. И снова минуса и ликвидации, потому что это будет уже криптозима... Так и расстаются с деньгами...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:41

  DmitryK написав:да, казака вместе с его дружком бредом, постригли хорошенько на шортах...

глупо шортить просто чтоб шортить, из злобы что оно растет
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пампятся все монеты по очереди - это финал. Крупные игроки негласно сбивают стопы. Откат уже близится.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:24

Zebra, так шооо, 4К на кефире уже не ждать? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 06:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

7 го числа, в день старта битка в сальвадоре, ходлеры с редита готовят координированые закупки битка. как раз достричь шорты казака
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Первая страна, интересно будет глянуть как пойдут дела...

https://www.profinance.ru/news/2021/09/ ... adore.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 22:23

Выбор монет всегда оставался самым актуальным вопросом.От него зависит прибыльность всей деятельности.Всё таки уважая некоторых коллег, не стану попрекать их в некогда тёмном непонимании моего выбора.Совсем недавно я упоминал два бриллианта - TWT и KP3R.Первый я набирал и топил тут остальным в диапазоне 0,3-0,4.Второй брал 80-90, но не топил, т к у самого были сомнения.Результат можно смотреть на графиках этих монет.К чему я это...Тут иногда списки рекомендательные перечисляют.Это полная глупость.Лучше выбрать до 5 монет, но с толком.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:47

  Кучинелли написав:Выбор монет всегда оставался самым актуальным вопросом.От него зависит прибыльность всей деятельности.Всё таки уважая некоторых коллег, не стану попрекать их в некогда тёмном непонимании моего выбора.Совсем недавно я упоминал два бриллианта - TWT и KP3R.Первый я набирал и топил тут остальным в диапазоне 0,3-0,4.Второй брал 80-90, но не топил, т к у самого были сомнения.Результат можно смотреть на графиках этих монет.К чему я это...Тут иногда списки рекомендательные перечисляют.Это полная глупость.Лучше выбрать до 5 монет, но с толком.

Правильно сумнівалися! В такому імні як застрянеш, а воно пропаде без сліду. Воно для гемблерів, не для інвестицій.
Mirax
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