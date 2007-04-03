Додано: Нед 05 вер, 2021 10:55

Mirax написав: Кучинелли написав: Выбор монет всегда оставался самым актуальным вопросом.От него зависит прибыльность всей деятельности.Всё таки уважая некоторых коллег, не стану попрекать их в некогда тёмном непонимании моего выбора.Совсем недавно я упоминал два бриллианта - TWT и KP3R.Первый я набирал и топил тут остальным в диапазоне 0,3-0,4.Второй брал 80-90, но не топил, т к у самого были сомнения.Результат можно смотреть на графиках этих монет.К чему я это...Тут иногда списки рекомендательные перечисляют.Это полная глупость.Лучше выбрать до 5 монет, но с толком. Выбор монет всегда оставался самым актуальным вопросом.От него зависит прибыльность всей деятельности.Всё таки уважая некоторых коллег, не стану попрекать их в некогда тёмном непонимании моего выбора.Совсем недавно я упоминал два бриллианта - TWT и KP3R.Первый я набирал и топил тут остальным в диапазоне 0,3-0,4.Второй брал 80-90, но не топил, т к у самого были сомнения.Результат можно смотреть на графиках этих монет.К чему я это...Тут иногда списки рекомендательные перечисляют.Это полная глупость.Лучше выбрать до 5 монет, но с толком.

Правильно сумнівалися! В такому імні як застрянеш, а воно пропаде без сліду. Воно для гемблерів, не для інвестицій. Правильно сумнівалися! В такому імні як застрянеш, а воно пропаде без сліду. Воно для гемблерів, не для інвестицій.

Для тех, кто не понял - монеты нужно выбирать с толком.Толк заключается в кропотливой работе, а не в эмоциях и глупостях.Andre Cronje, создатель KeepЗr Network и Yearn Finance опубликовал в своем твиттере новость () о партнерстве проекта KP3R с EdenNetwork:Исходя из статьи, партнерство значительно расширит функционал keep3r:"Первоначальная цель разработки Keep3r была проста: создание реестра вакансий для владельцев и проектов, нуждающихся в обслуживании. 34 238 Keep3rs (киперы - те, кто обслуживают проекты) в настоящее время работают над 19 проектами в 45 должностях. Статистика в реальном времени:Далее я понял, что самый простой реестр вакансий на самом деле является экосистемой ликвидности, т.к заказчики блокируют свои средства в протоколе, для дальнейшей оплаты труда киперам. Но кредиты ликвидности могут финансировать гораздо больше, чем просто рабочие места, они могут финансировать проекты, майнинг и многое другое. Таким образом, я объединяю все свои проекты в экосистему «Keep3r Eden», включая: «майнинг ликвидности опционов (olm)", «фиксированный форекс» и ранее необъявленные «стимулы ликвидности v3».