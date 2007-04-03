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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:21
да, казака вместе с его дружком бредом, постригли хорошенько на шортах...
Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:30
Бред - это враг Казака, но ему кажется, что друг Все бычье ралли прошортит, затем по его завершении один раз угадает и заработает (в смысле, сократит убытки). После чего станет в лонг - ибо а сколько ж можно быть в шортах. И снова минуса и ликвидации, потому что это будет уже криптозима... Так и расстаются с деньгами...
Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:41
Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Пампятся все монеты по очереди - это финал. Крупные игроки негласно сбивают стопы. Откат уже близится.
Додано: Суб 04 вер, 2021 06:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
7 го числа, в день старта битка в сальвадоре, ходлеры с редита готовят координированые закупки битка. как раз достричь шорты казака
Додано: Суб 04 вер, 2021 11:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Первая страна, интересно будет глянуть как пойдут дела...
Додано: Суб 04 вер, 2021 22:23
Выбор монет всегда оставался самым актуальным вопросом.От него зависит прибыльность всей деятельности.Всё таки уважая некоторых коллег, не стану попрекать их в некогда тёмном непонимании моего выбора.Совсем недавно я упоминал два бриллианта - TWT и KP3R.Первый я набирал и топил тут остальным в диапазоне 0,3-0,4.Второй брал 80-90, но не топил, т к у самого были сомнения.Результат можно смотреть на графиках этих монет.К чему я это...Тут иногда списки рекомендательные перечисляют.Это полная глупость.Лучше выбрать до 5 монет, но с толком.
Додано: Нед 05 вер, 2021 08:47
Правильно сумнівалися! В такому імні як застрянеш, а воно пропаде без сліду. Воно для гемблерів, не для інвестицій.
Додано: Нед 05 вер, 2021 10:55
Для тех, кто не понял - монеты нужно выбирать с толком.Толк заключается в кропотливой работе, а не в эмоциях и глупостях.
Andre Cronje, создатель KeepЗr Network и Yearn Finance опубликовал в своем твиттере новость (
Исходя из статьи, партнерство значительно расширит функционал keep3r:
"Первоначальная цель разработки Keep3r была проста: создание реестра вакансий для владельцев и проектов, нуждающихся в обслуживании. 34 238 Keep3rs (киперы - те, кто обслуживают проекты) в настоящее время работают над 19 проектами в 45 должностях. Статистика в реальном времени:
Далее я понял, что самый простой реестр вакансий на самом деле является экосистемой ликвидности, т.к заказчики блокируют свои средства в протоколе, для дальнейшей оплаты труда киперам. Но кредиты ликвидности могут финансировать гораздо больше, чем просто рабочие места, они могут финансировать проекты, майнинг и многое другое. Таким образом, я объединяю все свои проекты в экосистему «Keep3r Eden», включая: «майнинг ликвидности опционов (olm)", «фиксированный форекс» и ранее необъявленные «стимулы ликвидности v3».
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