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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 вер, 2021 23:22
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Додано: Пон 06 вер, 2021 00:08
Продал свой весь биток который насобирался с арбитража по 51659.
Эфир по 3949
Лайт по 226.33
и остальное.
Это первый серьезный уровень коррекции по Фибо.
Дальше буду шортить по плану на 53к, с возможным усреднением на 57к
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