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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2707270827092710
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 23:22

Шортіл іпут :|
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 00:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Продал свой весь биток который насобирался с арбитража по 51659.
Эфир по 3949
Лайт по 226.33
и остальное.
Это первый серьезный уровень коррекции по Фибо.

Дальше буду шортить по плану на 53к, с возможным усреднением на 57к
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 06:27

Следующая остановка на 57500, и ожидаем перехай в районе 60к ))
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