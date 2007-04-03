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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 вер, 2021 23:22
Шортіл іпут
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Козак-характерник
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Додано: Пон 06 вер, 2021 00:08
Продал свой весь биток который насобирался с арбитража по 51659.
Эфир по 3949
Лайт по 226.33
и остальное.
Это первый серьезный уровень коррекции по Фибо.
Дальше буду шортить по плану на 53к, с возможным усреднением на 57к
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Zebra
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Додано: Пон 06 вер, 2021 06:27
Следующая остановка на 57500, и ожидаем перехай в районе 60к ))
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Xenon
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Додано: Пон 06 вер, 2021 09:20
Xenon написав:
Следующая остановка на 57500, и ожидаем перехай в районе 60к ))
Сильно медленно биток после 200-ой дальше ползет. Рисуются дивергенции на всех таймфреймах по всем индикаторам - вниз сопля будет кровавая. Просто эту зону между 42к и 55к биток со свистом пролетал в начале года, толпа 4 месяца биток по 55к-64к скупала на больших обьемах - там и сидит ждет, чтоб нажать кнопку sell.
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Zebra
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:01
Не хочу никому ничего советовать, но имхо стоит обратить внимание на TWT. Учитывая как вырос BNB, этот коин также может в будущем показать себя.
Общее количество монет BNB - 168,137,036, TWT - 250,926,200 (эмиссия ограничена). BNB - 4 место в коинмаркете, TWT - 231 место, стоимость 500$ и 1,5$ соответственно
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:32
Zebra написав: Xenon написав:
Следующая остановка на 57500, и ожидаем перехай в районе 60к ))
Сильно медленно биток после 200-ой дальше ползет. Рисуются дивергенции на всех таймфреймах по всем индикаторам - вниз сопля будет кровавая. Просто эту зону между 42к и 55к биток со свистом пролетал в начале года, толпа 4 месяца биток по 55к-64к скупала на больших обьемах - там и сидит ждет, чтоб нажать кнопку sell.
тоже самое говорили ровно год назад, когда биток тихой сапой мееедленно шел от 11к до 20к
мол сейчас все дружно, кто застрял на этих уровнях с конца 2017 года, на 20к будут лить; а как только подошли к 20к так набрали такую скорость , что такого никто и представить не мог
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Xenon
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:52
Xenon написав: Zebra написав: Xenon написав:
Следующая остановка на 57500, и ожидаем перехай в районе 60к ))
Сильно медленно биток после 200-ой дальше ползет. Рисуются дивергенции на всех таймфреймах по всем индикаторам - вниз сопля будет кровавая. Просто эту зону между 42к и 55к биток со свистом пролетал в начале года, толпа 4 месяца биток по 55к-64к скупала на больших обьемах - там и сидит ждет, чтоб нажать кнопку sell.
тоже самое говорили ровно год назад, когда биток тихой сапой мееедленно шел от 11к до 20к
мол сейчас все дружно, кто застрял на этих уровнях с конца 2017 года, на 20к будут лить; а как только подошли к 20к так набрали такую скорость , что такого никто и представить не мог
3 года не прошло, не накладывайте разные ситуации. Толпу еще не вытрусили. Просадка в 2 раза не критична.
Сейчас польется уже, вот-вот, не знаю дойдет ли биток до 53к, я заблаговременно слился, потому что на 100% уверен, что он вернется к 200-ой.
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Zebra
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Додано: Пон 06 вер, 2021 11:28
Харе іпать шортунів!
Іпайтє лонгустинів вже!
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Козак-характерник
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Додано: Пон 06 вер, 2021 12:49
Козак-характерник написав:
Харе іпать шортунів!
Іпайтє лонгустинів вже!
Одразу як тебе ліквідують.
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Zebra
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:42
Xenon написав:
Идем на 26к
Инфа сотка
последние медведи переобуваются налету...ждем каминг аута от bred, а то чето он совсем пропал со своими графиками, не помню сколько он нам там рисовал, то ли 16 то ли 18...
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DmitryK
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