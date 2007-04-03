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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:31
Вертольот!
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Козак-характерник
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:50
Xenon написав: Zebra написав: Xenon написав:
Следующая остановка на 57500, и ожидаем перехай в районе 60к ))
Сильно медленно биток после 200-ой дальше ползет. Рисуются дивергенции на всех таймфреймах по всем индикаторам - вниз сопля будет кровавая. Просто эту зону между 42к и 55к биток со свистом пролетал в начале года, толпа 4 месяца биток по 55к-64к скупала на больших обьемах - там и сидит ждет, чтоб нажать кнопку sell.
тоже самое говорили ровно год назад, когда биток тихой сапой мееедленно шел от 11к до 20к
мол сейчас все дружно, кто застрял на этих уровнях с конца 2017 года, на 20к будут лить; а как только подошли к 20к так набрали такую скорость , что такого никто и представить не мог
Вы спекулируете словами, сами что-то выдумали для подтверждения своего мнения, и высказываете здесь. В коридоре 11-20к многие ожидали коррекцию до уровней 14-15К, но никто за сопли и медвежий рынок не топил тогда, хотели перезайти повыгодней перед обновлением ath. Ожидания были у многих вплоть до 100-400К на конец 2021-22, об этом трубили везде. Вам зебра с аргументами все обьяснил почему ситуация сейчас другая. Прикрепляйте графики к своим словам, либо нормальные факты, почему вы так считаете, а не просто слова по типу обновление ath на 60к, это словесный мусор.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 15:10
Zebra написав:
Сейчас польется уже, вот-вот, не знаю дойдет ли биток до 53к, я заблаговременно слился, потому что на 100% уверен, что он вернется к 200-ой.
Вернётся, но не прям сейчас, а когда толпа уверует, что вот-вот будет 60к и перехай. Альты ещё немного попрыгают, но майских хаёв не будет.
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