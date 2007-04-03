Додано: Пон 06 вер, 2021 15:36

Кучинелли написав: Выбор монет всегда оставался самым актуальным вопросом.От него зависит прибыльность всей деятельности.Всё таки уважая некоторых коллег, не стану попрекать их в некогда тёмном непонимании моего выбора.Совсем недавно я упоминал два бриллианта - TWT и KP3R.Первый я набирал и топил тут остальным в диапазоне 0,3-0,4.Второй брал 80-90, но не топил, т к у самого были сомнения.Результат можно смотреть на графиках этих монет.К чему я это...Тут иногда списки рекомендательные перечисляют.Это полная глупость.Лучше выбрать до 5 монет, но с толком. Выбор монет всегда оставался самым актуальным вопросом.От него зависит прибыльность всей деятельности.Всё таки уважая некоторых коллег, не стану попрекать их в некогда тёмном непонимании моего выбора.Совсем недавно я упоминал два бриллианта - TWT и KP3R.Первый я набирал и топил тут остальным в диапазоне 0,3-0,4.Второй брал 80-90, но не топил, т к у самого были сомнения.Результат можно смотреть на графиках этих монет.К чему я это...Тут иногда списки рекомендательные перечисляют.Это полная глупость.Лучше выбрать до 5 монет, но с толком.

Ну тут ты конечно красавчик, что не побоялся подобрать тогда монеты. Мне жуть как хотелось ТВТ, но подешевле, на долгосрок, все-таки потенциально холдить в минусах, даже в среднесрок, не хотелось, падал он тогда дай бог. По 32К и 34К большое желание было зайти в альты и бит на весь деп. Аваланч, луна, ниар, дот, ctsi, любимые монетки. Копейки стоили, но разум затуманил медвежий настрой настолько, что даже не вошел частично. Понимаю, что технически хорошо просматривалась покупка, шел пробой и движение вверх, но это я уже понял потом, классика. Ты тогда и писал, что хрен перезайду на отскоке, ну как в воду глядел. Кстати по поводу K3PR, знакомый тоже всегда его рекомендовал, таки стоило обратить внимание.