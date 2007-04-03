Xenon написав:Следующая остановка на 57500, и ожидаем перехай в районе 60к ))
Сильно медленно биток после 200-ой дальше ползет. Рисуются дивергенции на всех таймфреймах по всем индикаторам - вниз сопля будет кровавая. Просто эту зону между 42к и 55к биток со свистом пролетал в начале года, толпа 4 месяца биток по 55к-64к скупала на больших обьемах - там и сидит ждет, чтоб нажать кнопку sell.
тоже самое говорили ровно год назад, когда биток тихой сапой мееедленно шел от 11к до 20к мол сейчас все дружно, кто застрял на этих уровнях с конца 2017 года, на 20к будут лить; а как только подошли к 20к так набрали такую скорость , что такого никто и представить не мог
Вы спекулируете словами, сами что-то выдумали для подтверждения своего мнения, и высказываете здесь. В коридоре 11-20к многие ожидали коррекцию до уровней 14-15К, но никто за сопли и медвежий рынок не топил тогда, хотели перезайти повыгодней перед обновлением ath. Ожидания были у многих вплоть до 100-400К на конец 2021-22, об этом трубили везде. Вам зебра с аргументами все обьяснил почему ситуация сейчас другая. Прикрепляйте графики к своим словам, либо нормальные факты, почему вы так считаете, а не просто слова по типу обновление ath на 60к, это словесный мусор.
Кучинелли написав:Выбор монет всегда оставался самым актуальным вопросом.От него зависит прибыльность всей деятельности.Всё таки уважая некоторых коллег, не стану попрекать их в некогда тёмном непонимании моего выбора.Совсем недавно я упоминал два бриллианта - TWT и KP3R.Первый я набирал и топил тут остальным в диапазоне 0,3-0,4.Второй брал 80-90, но не топил, т к у самого были сомнения.Результат можно смотреть на графиках этих монет.К чему я это...Тут иногда списки рекомендательные перечисляют.Это полная глупость.Лучше выбрать до 5 монет, но с толком.
Ну тут ты конечно красавчик, что не побоялся подобрать тогда монеты. Мне жуть как хотелось ТВТ, но подешевле, на долгосрок, все-таки потенциально холдить в минусах, даже в среднесрок, не хотелось, падал он тогда дай бог. По 32К и 34К большое желание было зайти в альты и бит на весь деп. Аваланч, луна, ниар, дот, ctsi, любимые монетки. Копейки стоили, но разум затуманил медвежий настрой настолько, что даже не вошел частично. Понимаю, что технически хорошо просматривалась покупка, шел пробой и движение вверх, но это я уже понял потом, классика. Ты тогда и писал, что хрен перезайду на отскоке, ну как в воду глядел. Кстати по поводу K3PR, знакомый тоже всегда его рекомендовал, таки стоило обратить внимание.