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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2708270927102711
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:55

  Козак-характерник написав:Вертольот! :mrgreen:

на твоем депозите? :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:10

  Zebra написав:Сейчас польется уже, вот-вот, не знаю дойдет ли биток до 53к, я заблаговременно слился, потому что на 100% уверен, что он вернется к 200-ой.

Вернётся, но не прям сейчас, а когда толпа уверует, что вот-вот будет 60к и перехай. Альты ещё немного попрыгают, но майских хаёв не будет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:36

  Кучинелли написав:Выбор монет всегда оставался самым актуальным вопросом.От него зависит прибыльность всей деятельности.Всё таки уважая некоторых коллег, не стану попрекать их в некогда тёмном непонимании моего выбора.Совсем недавно я упоминал два бриллианта - TWT и KP3R.Первый я набирал и топил тут остальным в диапазоне 0,3-0,4.Второй брал 80-90, но не топил, т к у самого были сомнения.Результат можно смотреть на графиках этих монет.К чему я это...Тут иногда списки рекомендательные перечисляют.Это полная глупость.Лучше выбрать до 5 монет, но с толком.

Ну тут ты конечно красавчик, что не побоялся подобрать тогда монеты. Мне жуть как хотелось ТВТ, но подешевле, на долгосрок, все-таки потенциально холдить в минусах, даже в среднесрок, не хотелось, падал он тогда дай бог. По 32К и 34К большое желание было зайти в альты и бит на весь деп. Аваланч, луна, ниар, дот, ctsi, любимые монетки. Копейки стоили, но разум затуманил медвежий настрой настолько, что даже не вошел частично. Понимаю, что технически хорошо просматривалась покупка, шел пробой и движение вверх, но это я уже понял потом, классика. Ты тогда и писал, что хрен перезайду на отскоке, ну как в воду глядел. Кстати по поводу K3PR, знакомый тоже всегда его рекомендовал, таки стоило обратить внимание.
spacemachine
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:49

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Сейчас польется уже, вот-вот, не знаю дойдет ли биток до 53к, я заблаговременно слился, потому что на 100% уверен, что он вернется к 200-ой.

Вернётся, но не прям сейчас, а когда толпа уверует, что вот-вот будет 60к и перехай. Альты ещё немного попрыгают, но майских хаёв не будет.

Будет еще выше, мне кажется
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:08

Народ серьезно настроен
На весну 2022 Эфир по 20к ))

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:21

  Xenon написав:Народ серьезно настроен
На весну 2022 Эфир по 20к ))

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это врядли, дай бог чтобы все на развалилось
_Klim
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:44

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Сейчас польется уже, вот-вот, не знаю дойдет ли биток до 53к, я заблаговременно слился, потому что на 100% уверен, что он вернется к 200-ой.

Вернётся, но не прям сейчас, а когда толпа уверует, что вот-вот будет 60к и перехай. Альты ещё немного попрыгают, но майских хаёв не будет.

Будет еще выше, мне кажется

Лучше вспомните, как всего 2 месяца назад дед 30к грыз.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:10

  phantom_systems написав:Вернётся, но не прям сейчас, а когда толпа уверует, что вот-вот будет 60к и перехай. Альты ещё немного попрыгают, но майских хаёв не будет.

Травневих хаїв не буде, але Солана в космос!
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:20

  Xenon написав:Народ серьезно настроен
На весну 2022 Эфир по 20к ))

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якщо ефір по 20, то біток стольнік++?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:50

  greenozon написав:якщо ефір по 20, то біток стольнік++?

Та, а ріпла по 200.
Mirax
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  #<1 ... 2708270927102711
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