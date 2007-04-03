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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 вер, 2021 23:48
Где то крупный игрок стоит стенкой по эфиру на 4к. Просто феерически зависла цена.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:18
Mirax написав: greenozon написав:
якщо ефір по 20, то біток стольнік++?
Та, а ріпла по 200.
200?
Жду рипл по 3$ уже 3 года. Буду ждать дальше...
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:20
Сальватор купил 200 монет BTC.
Хомяки на государственном уровне. Когда будет медвежий рынок, им пенсии нечем будет платить, скажут биткоин виноват
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Додано: Вів 07 вер, 2021 10:36
Іпут лонгустинів.
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