Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 вер, 2021 23:48
Где то крупный игрок стоит стенкой по эфиру на 4к. Просто феерически зависла цена.
Zebra
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:18
Mirax написав: greenozon написав:
якщо ефір по 20, то біток стольнік++?
Та, а ріпла по 200.
200?
Жду рипл по 3$ уже 3 года. Буду ждать дальше...
Patr1ot
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:20
Сальватор купил 200 монет BTC.
Хомяки на государственном уровне. Когда будет медвежий рынок, им пенсии нечем будет платить, скажут биткоин виноват
Patr1ot
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Додано: Вів 07 вер, 2021 10:36
Іпут лонгустинів.
Козак-характерник
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:19
Zebra Шорт успел взять от 53к?
OptiX
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:29
а 53 было?
bred
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:33
Козак-характерник
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Додано: Вів 07 вер, 2021 12:47
Козак-характерник Не показал самого главного, размер ордера. 0.0001BTC ?))
OptiX
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Додано: Вів 07 вер, 2021 12:57
bred 52950 было... если бы я хотел шортить то примерно от таких цен и шортил бы... цена не всегда доходит идеально... Вот мне обидно, лимитку на покупку поствил 50561, а тень дошла до 50566 и отскочили...
OptiX
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Додано: Вів 07 вер, 2021 13:22
OptiX написав: Козак-характерник
Не показал самого главного, размер ордера. 0.0001BTC ?))
а так же то, куда делся шорт битка на 46к
Zebra
Повідомлень: 10321
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