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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:19
Zebra Шорт успел взять от 53к?
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OptiX
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:29
а 53 было?
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bred
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:33
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Козак-характерник
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Додано: Вів 07 вер, 2021 12:47
Козак-характерник
Не показал самого главного, размер ордера. 0.0001BTC ?))
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OptiX
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Додано: Вів 07 вер, 2021 12:57
bred 52950 было... если бы я хотел шортить то примерно от таких цен и шортил бы... цена не всегда доходит идеально...
Вот мне обидно, лимитку на покупку поствил 50561, а тень дошла до 50566 и отскочили...
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OptiX
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Додано: Вів 07 вер, 2021 13:22
OptiX написав:Козак-характерник
Не показал самого главного, размер ордера. 0.0001BTC ?))
а так же то, куда делся шорт битка на 46к
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Zebra
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Додано: Вів 07 вер, 2021 13:36
Робзя, я вже на еосі накрутив 517 баксів. Кайф!!!!
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Козак-характерник
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_Klim
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Додано: Вів 07 вер, 2021 17:02
Наставьте мне плюсиков, я вам говорил целый месяц, что биток наиболее вероятно что до 53к дойдет, а на днях призывал сливаться, потому что вот-вот польется - все сбылось - вам не сложно, и мне медальку может еще когда то дадут.
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Zebra
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Додано: Вів 07 вер, 2021 17:07
та он по любому в лонг стал почти сразу же, и теперь у него -2000
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Zebra
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