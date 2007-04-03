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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 27102711271227132714>
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:19

Zebra Шорт успел взять от 53к?
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:29

а 53 было?
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bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:33

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:47

Козак-характерник
Не показал самого главного, размер ордера. 0.0001BTC ?))
OptiX
 
Повідомлень: 182
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:57

bred 52950 было... если бы я хотел шортить то примерно от таких цен и шортил бы... цена не всегда доходит идеально...
Вот мне обидно, лимитку на покупку поствил 50561, а тень дошла до 50566 и отскочили...
OptiX
 
Повідомлень: 182
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:22

  OptiX написав:Козак-характерник
Не показал самого главного, размер ордера. 0.0001BTC ?))

а так же то, куда делся шорт битка на 46к :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:36

Робзя, я вже на еосі накрутив 517 баксів. Кайф!!!! :D
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29511
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2095 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:58

  Козак-характерник написав:Робзя, я вже на еосі накрутив 517 баксів. Кайф!!!! :D

главное не забыть во время выйти :wink:
_Klim
 
Повідомлень: 12
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Наставьте мне плюсиков, я вам говорил целый месяц, что биток наиболее вероятно что до 53к дойдет, а на днях призывал сливаться, потому что вот-вот польется - все сбылось - вам не сложно, и мне медальку может еще когда то дадут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:07

  _Klim написав:
  Козак-характерник написав:Робзя, я вже на еосі накрутив 517 баксів. Кайф!!!! :D

главное не забыть во время выйти :wink:

та он по любому в лонг стал почти сразу же, и теперь у него -2000
Zebra
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