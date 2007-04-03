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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2711271227132714>
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра молодец, конь битый , хоть и полосатый ...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

О кровавой свече я вам говорил товарищи, о кровавой. Самому приятно, что слил все это крипто овно почти на пике ))))
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Понеслась...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:15

цена скачет на тысячи в секунду
spacemachine
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:15

Ай да зебра, ай молодець)
mixail19
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Бляха , как же можно легко деньги делать и терять, чудный мир. Зачем упорно работать. А вам зебра , надо тренинги вести, отточить мат часть и будет хлеб стабильный. Задумайтесь...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козак, а вы там шо, к Августинам в гости пошли?
Чукча2
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  Zebra написав:Наставьте мне плюсиков, я вам говорил целый месяц, что биток наиболее вероятно что до 53к дойдет, а на днях призывал сливаться, потому что вот-вот польется - все сбылось - вам не сложно, и мне медальку может еще когда то дадут.

да я можно сказать только чтобы плюсик поставить и зашел сейчас, увидев график :D
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так, Зебра, решил заходить .. как гавно уляжется, возьмите под крыло!))
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:38

Это было последнее предупреждение для тех, кто в перехай уверовал. Когда дед отскочит на 50к и альты выйдут из обморока, выходите.
phantom_systems
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