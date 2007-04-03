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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра молодец, конь битый , хоть и полосатый ...
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
О кровавой свече я вам говорил товарищи, о кровавой. Самому приятно, что слил все это крипто овно почти на пике ))))
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Понеслась...
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Бляха , как же можно легко деньги делать и терять, чудный мир. Зачем упорно работать. А вам зебра , надо тренинги вести, отточить мат часть и будет хлеб стабильный. Задумайтесь...
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козак, а вы там шо, к Августинам в гости пошли?
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:31
да я можно сказать только чтобы плюсик поставить и зашел сейчас, увидев график
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Так, Зебра, решил заходить .. как гавно уляжется, возьмите под крыло!))
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:38
Это было последнее предупреждение для тех, кто в перехай уверовал. Когда дед отскочит на 50к и альты выйдут из обморока, выходите.
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