Кайфую! Тримаю біток в шорті.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:03
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:23
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:25
Планував сьогодні-завтра десь на 53-56 частину виставити на продаж, при цьому в голові тримав, що Zebra прогнозує ріст до 53, а він по рівнях тут найкраще прогнозує, але ... не виставив.
Кілька днів не читав форум, а тепер пошкодував. Тут же все написано, і Ванги не треба:
1) Сальвадор 7 вересня стартує.
2)
Одним словом не лише ФА, а й ТА(технічний аналіз) працює. Треба лише вміло ним користуватися. І, якщо без фанатизму, то і по Зебрі можна успішно торгувати. Він як ключ до ТА.
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