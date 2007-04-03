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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:03
Чукча2 написав:
Козак, а вы там шо, к Августинам в гости пошли?
Кайфую! Тримаю біток в шорті.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:23
Zebra написав:
Наставьте мне плюсиков, я вам говорил целый месяц, что биток наиболее вероятно что до 53к дойдет, а на днях призывал сливаться, потому что вот-вот польется - все сбылось - вам не сложно, и мне медальку может еще когда то дадут.
Грех великий за такое не плюсануть.
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airmax78
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:25
Планував сьогодні-завтра десь на 53-56 частину виставити на продаж, при цьому в голові тримав, що Zebra прогнозує ріст до 53, а він по рівнях тут найкраще прогнозує, але ... не виставив.
Кілька днів не читав форум, а тепер пошкодував. Тут же все написано, і Ванги не треба:
1) Сальвадор 7 вересня стартує.
2)
Zebra написав:
Сильно медленно биток после 200-ой дальше ползет. Рисуются дивергенции на всех таймфреймах по всем индикаторам - вниз сопля будет кровавая. Просто эту зону между 42к и 55к биток со свистом пролетал в начале года, толпа 4 месяца биток по 55к-64к скупала на больших обьемах - там и сидит ждет, чтоб нажать кнопку sell.
Одним словом не лише ФА, а й ТА(технічний аналіз) працює. Треба лише вміло ним користуватися. І, якщо без фанатизму, то і по Зебрі можна успішно торгувати. Він як ключ до ТА.
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Цифра
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:58
а че вообще случилось, какие то новости есть, или просто так на этот раз?
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DmitryK
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:14
Кучинелли написав:
В краткосрок Зебра прав, может и до 53-57.Это случится, если сейчас наберут шортов со стопами на указанных уровнях, тогда за ними поднимутся.
Ну а мне сам Зебра уже плюсик поставил.Теперь как обычно решаем ребус куда дальше.Чудом в 14_00 вышел в фиат.Покупал от 47 до 43(альты), на отскоке к 47 обратно продал.Теперь чешу репу...
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Кучинелли
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:16
DmitryK написав:
или просто так
Просто казино...йопане
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Чукча2
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:40
Zebra написав:
Наставьте мне плюсиков, я вам говорил целый месяц, что биток наиболее вероятно что до 53к дойдет, а на днях призывал сливаться, потому что вот-вот польется - все сбылось - вам не сложно, и мне медальку может еще когда то дадут.
Ювелирная работа! Жаль пожадничал, не прислушался...
Однозначно ++++++++++
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zsasha111
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