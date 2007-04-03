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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2712271327142715>
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:03

  Чукча2 написав:Козак, а вы там шо, к Августинам в гости пошли?

Кайфую! Тримаю біток в шорті.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:23

  Zebra написав:Наставьте мне плюсиков, я вам говорил целый месяц, что биток наиболее вероятно что до 53к дойдет, а на днях призывал сливаться, потому что вот-вот польется - все сбылось - вам не сложно, и мне медальку может еще когда то дадут.

Грех великий за такое не плюсануть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:25

Планував сьогодні-завтра десь на 53-56 частину виставити на продаж, при цьому в голові тримав, що Zebra прогнозує ріст до 53, а він по рівнях тут найкраще прогнозує, але ... не виставив.
Кілька днів не читав форум, а тепер пошкодував. Тут же все написано, і Ванги не треба:
1) Сальвадор 7 вересня стартує.
2)
  Zebra написав:Сильно медленно биток после 200-ой дальше ползет. Рисуются дивергенции на всех таймфреймах по всем индикаторам - вниз сопля будет кровавая. Просто эту зону между 42к и 55к биток со свистом пролетал в начале года, толпа 4 месяца биток по 55к-64к скупала на больших обьемах - там и сидит ждет, чтоб нажать кнопку sell.

Одним словом не лише ФА, а й ТА(технічний аналіз) працює. Треба лише вміло ним користуватися. І, якщо без фанатизму, то і по Зебрі можна успішно торгувати. Він як ключ до ТА.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а че вообще случилось, какие то новости есть, или просто так на этот раз?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:В краткосрок Зебра прав, может и до 53-57.Это случится, если сейчас наберут шортов со стопами на указанных уровнях, тогда за ними поднимутся.


Ну а мне сам Зебра уже плюсик поставил.Теперь как обычно решаем ребус куда дальше.Чудом в 14_00 вышел в фиат.Покупал от 47 до 43(альты), на отскоке к 47 обратно продал.Теперь чешу репу...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  DmitryK написав:или просто так


Просто казино...йопане
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:40

  Zebra написав:Наставьте мне плюсиков, я вам говорил целый месяц, что биток наиболее вероятно что до 53к дойдет, а на днях призывал сливаться, потому что вот-вот польется - все сбылось - вам не сложно, и мне медальку может еще когда то дадут.


Ювелирная работа! Жаль пожадничал, не прислушался...
Однозначно ++++++++++ :)
zsasha111
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Каким-то чудом открыл лонг почти на самом дне по ethusdt. В моменте 650%. Что думаете: забирать прибыль и сваливать или будет таки отскок вверх?
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:53

Zebra Мастер!
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Думаю,сегодняшний слив - это привет Сальвадору от ФРС. И предупреждение всем, кто осмелится предпочесть биткоин доллару.
aleexxxx
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