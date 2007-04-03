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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:15
aleexxxx написав:
Каким-то чудом открыл лонг почти на самом дне по ethusdt. В моменте 650%. Что думаете: забирать прибыль и сваливать или будет таки отскок вверх?
Половину закрой,половину оставь
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