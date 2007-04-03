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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2712271327142715
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:15

  aleexxxx написав:Каким-то чудом открыл лонг почти на самом дне по ethusdt. В моменте 650%. Что думаете: забирать прибыль и сваливать или будет таки отскок вверх?

Половину закрой,половину оставь
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:54

  aleexxxx написав:Думаю,сегодняшний слив - это привет Сальвадору от ФРС. И предупреждение всем, кто осмелится предпочесть биткоин доллару.


если фрс не остановит свою вакханалию в ближайшие месяцы, то от его бумаги начнут избавляться даже самые верные хомяки :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:23

  OptiX написав:Zebra Шорт успел взять от 53к?

не успел, но главное что слился
Zebra
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