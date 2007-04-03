Половину закрой,половину оставь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:15
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:54
Додано: Вів 07 вер, 2021 22:23
Додано: Сер 08 вер, 2021 00:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
между прочим в Тезер сегодня 1 млрд завели - не все так плохо.
Додано: Сер 08 вер, 2021 00:36
Це давно вже зрозуміло. Маніпулька крутить всіх на причинному місці, як йому заманеться. Намалює будь який графік. Зрозуміло, що ніяких торгів немає, насправді. З такою швидкістю, ніхто не торгує, як сопля дьоргалася. Просто крутять барабан в потрібному напрямку, щоб ставки типа "трейдерів" ліквідовувати. При чому іпут всіх: і лонгустинів, і шортунів. Йопане казіно. Ми - всього лиш йопане мясо для них. Граємося в трейдерів. Головна мета йопаного казіно - щоб робили ставки, не так важливо які. Але щоб ставили гроші. Потім - стрижка.
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