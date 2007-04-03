ну совершенно верно.я просто не стал развивать дальше что и как нужно делать.Обойти налог можно будет многими способами.Поэтому сразу написал - он актуален для бирж и обменок.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:35
ну совершенно верно.я просто не стал развивать дальше что и как нужно делать.Обойти налог можно будет многими способами.Поэтому сразу написал - он актуален для бирж и обменок.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:14
Це нормально так на особистості переходити? Нічим більше зайнятися, умнік?
Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:47
жирный кешбек там будет только если холдить от 100бнб на бинансе. а их же можно застейкать в бсц и получать 15-20 годовых в бнб что по факту будет выгоднее 5 проц кешбека, если траты по карте менее 10 к баксов в месяц
Додано: Суб 11 вер, 2021 00:44
Головне - картка, до якої жадібні лапи кроля не дотягнуться... А кешбек - приємний бонус. Не буде - нічого страшного. Монетки тре сховати подалі від ненажерливої пащі кроля. Не довіряю я цим бандюганам.
П.С. Сьогодні потестив ввод гривні напряму та пі2пі торгівлю. Сподобалося. Куна тепер не потрібна, як проміжний ланцюжок. Треба максимально автономними ставати від української фінансової системи. Вона вже зруйнована. А жадібні лапи кроля намагаються по залишкам нишпороти, щоб хоч якісь гроші вкрасти, що зароблені непосильною працею.
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