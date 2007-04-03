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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2717271827192720
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:35

  DmitryK написав:та это бред полный. вывел на кошелек, потом на другой, потом его через обменку слил на нал, и сказал что кошелек украли да и все

ну совершенно верно.я просто не стал развивать дальше что и как нужно делать.Обойти налог можно будет многими способами.Поэтому сразу написал - он актуален для бирж и обменок.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:14

  Кучинелли написав:
  Mirax написав:Та ні, це якась. Тоді й продаж валюти треба обкласти аналогічним податком. Тільки хто ж дозволить з сильних Світу цього? 8)

Я даже не хочу отвечать глупому чуваку.он смоделировал ситуацию и считает. что Земля должна вертеться вокруг него и все должны учитывать его выгоду.И хде такое и когда было...ну глупый хамовитый неуч :mrgreen:

Це нормально так на особистості переходити? Нічим більше зайнятися, умнік?
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:47

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Вообще не понимаю эту вашу дерзость, я бы даже сказал борзость: работать с криптой через украинские банки.

На хліб з ікоркою іноді тре на картку виводити. :) Скоро хитрий китаєць подарує нам карту з жирним кешбеком і ми автономні взагалі станемо. :)

жирный кешбек там будет только если холдить от 100бнб на бинансе. а их же можно застейкать в бсц и получать 15-20 годовых в бнб что по факту будет выгоднее 5 проц кешбека, если траты по карте менее 10 к баксов в месяц
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 00:44

  DmitryK написав:жирный кешбек там будет только если холдить от 100бнб на бинансе. а их же можно застейкать в бсц и получать 15-20 годовых в бнб что по факту будет выгоднее 5 проц кешбека, если траты по карте менее 10 к баксов в месяц

Головне - картка, до якої жадібні лапи кроля не дотягнуться... :) А кешбек - приємний бонус. Не буде - нічого страшного. Монетки тре сховати подалі від ненажерливої пащі кроля. Не довіряю я цим бандюганам.

П.С. Сьогодні потестив ввод гривні напряму та пі2пі торгівлю. Сподобалося. :) Куна тепер не потрібна, як проміжний ланцюжок. Треба максимально автономними ставати від української фінансової системи. Вона вже зруйнована. А жадібні лапи кроля намагаються по залишкам нишпороти, щоб хоч якісь гроші вкрасти, що зароблені непосильною працею.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 08:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

в сентябре 2013г можно было за 500$ купить ноутбук с дискретной видеокартой. В сентябре 2021 за 500$ можно купить ноутбук, который ничем не лучше ноубука 2013 года по характеристикам, а то и хуже. Вот доказательство девальвации доллара.
Бешенный рост активов на бираж - вот доказательство гиперинфляции доллара (и евро тоже).
Имхо фиатным деньгам приходит кирдык через безответсвенную политику центробанков по безостановочному печатанию доллара и евро (и юаня).
Походу надо мне обратить внимание на биткоин, пока не поздгно, так как на протяжении всей истории все фиатные деньги ушли в небытие. Доллар, евро и т.д. все фиатные деньги гипермфлируют. Оооочень скоро будет крах всех фиатных денех.
Какую видеокарту купить, чтоб отбить её стоимость за 3 месяца на биткоине?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 15:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А через 25 лет кто-то устроит успешную атаку 51% и превратит биток в фиат.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 15:55

  wild2006 написав:А через 25 лет кто-то устроит успешную атаку 51% и превратит биток в фиат.

это жизнь так устроена, что всегда на пересичных отыгрываются, например за счёт НДС 20% (во многих странах НДС в 2 раза ниже!) А у нас так и надо и никто этому не удивляется
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:08

  Mirax написав:
  Кучинелли написав:
  Mirax написав:Та ні, це якась. Тоді й продаж валюти треба обкласти аналогічним податком. Тільки хто ж дозволить з сильних Світу цього? 8)

Я даже не хочу отвечать глупому чуваку.он смоделировал ситуацию и считает. что Земля должна вертеться вокруг него и все должны учитывать его выгоду.И хде такое и когда было...ну глупый хамовитый неуч :mrgreen:

Це нормально так на особистості переходити? Нічим більше зайнятися, умнік?

К сож я просто подключился к твоему ответу тому вумнику.наоборот с тобой солидарен.Извини , не корректно под твоим постом ему ответил.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Yuri_61 написав:Какую видеокарту купить, чтоб отбить её стоимость за 3 месяца на биткоине?


нікакую
бітко на відеокарті не майнять
greenozon
 
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