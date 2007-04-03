Додано: Суб 11 вер, 2021 08:44

в сентябре 2013г можно было за 500$ купить ноутбук с дискретной видеокартой. В сентябре 2021 за 500$ можно купить ноутбук, который ничем не лучше ноубука 2013 года по характеристикам, а то и хуже. Вот доказательство девальвации доллара.

Бешенный рост активов на бираж - вот доказательство гиперинфляции доллара (и евро тоже).

Имхо фиатным деньгам приходит кирдык через безответсвенную политику центробанков по безостановочному печатанию доллара и евро (и юаня).

Походу надо мне обратить внимание на биткоин, пока не поздгно, так как на протяжении всей истории все фиатные деньги ушли в небытие. Доллар, евро и т.д. все фиатные деньги гипермфлируют. Оооочень скоро будет крах всех фиатных денех.

Какую видеокарту купить, чтоб отбить её стоимость за 3 месяца на биткоине?