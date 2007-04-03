жирный кешбек там будет только если холдить от 100бнб на бинансе. а их же можно застейкать в бсц и получать 15-20 годовых в бнб что по факту будет выгоднее 5 проц кешбека, если траты по карте менее 10 к баксов в месяц
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:47
жирный кешбек там будет только если холдить от 100бнб на бинансе. а их же можно застейкать в бсц и получать 15-20 годовых в бнб что по факту будет выгоднее 5 проц кешбека, если траты по карте менее 10 к баксов в месяц
Додано: Суб 11 вер, 2021 00:44
Головне - картка, до якої жадібні лапи кроля не дотягнуться... А кешбек - приємний бонус. Не буде - нічого страшного. Монетки тре сховати подалі від ненажерливої пащі кроля. Не довіряю я цим бандюганам.
П.С. Сьогодні потестив ввод гривні напряму та пі2пі торгівлю. Сподобалося. Куна тепер не потрібна, як проміжний ланцюжок. Треба максимально автономними ставати від української фінансової системи. Вона вже зруйнована. А жадібні лапи кроля намагаються по залишкам нишпороти, щоб хоч якісь гроші вкрасти, що зароблені непосильною працею.
Додано: Суб 11 вер, 2021 08:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
в сентябре 2013г можно было за 500$ купить ноутбук с дискретной видеокартой. В сентябре 2021 за 500$ можно купить ноутбук, который ничем не лучше ноубука 2013 года по характеристикам, а то и хуже. Вот доказательство девальвации доллара.
Бешенный рост активов на бираж - вот доказательство гиперинфляции доллара (и евро тоже).
Имхо фиатным деньгам приходит кирдык через безответсвенную политику центробанков по безостановочному печатанию доллара и евро (и юаня).
Походу надо мне обратить внимание на биткоин, пока не поздгно, так как на протяжении всей истории все фиатные деньги ушли в небытие. Доллар, евро и т.д. все фиатные деньги гипермфлируют. Оооочень скоро будет крах всех фиатных денех.
Какую видеокарту купить, чтоб отбить её стоимость за 3 месяца на биткоине?
Додано: Суб 11 вер, 2021 15:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А через 25 лет кто-то устроит успешную атаку 51% и превратит биток в фиат.
Додано: Суб 11 вер, 2021 15:55
Додано: Суб 11 вер, 2021 22:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:51
Новость была. Опровержение было. Ждем теперь опровержение на опровержение? Праздник должен продолжаться
Додано: Пон 13 вер, 2021 17:50
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