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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2718271927202721
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:20

  чик написав:https://ttrcoin.com/litecoin-podorojal-na-35-posle-obyavleniya-o-podderjke-kriptovalyuty-v-walmart.14544/

Отіпалі шортунів... :mrgreen:

П.С. Монеру почали надувати через трубочку. Маніпуль зараз застосовує тактику надувати вибірково деякі альти, потім обвал. Не дає хеджувати ризики іншими монетами на противагу.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:22

Козак-характерник , підкажіть йому, хай вже zec надує
bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:11

  bred написав:Козак-характерник , підкажіть йому, хай вже zec надує

Для цього, якийсь Піноккіо повинен взяти жирний шорт! :mrgreen: На троні знов іпут шортілок. :P
Козак-характерник
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