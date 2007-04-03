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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 вер, 2021 18:20
чик написав:
https://ttrcoin.com/litecoin-podorojal-na-35-posle-obyavleniya-o-podderjke-kriptovalyuty-v-walmart.14544/
Отіпалі шортунів...
П.С. Монеру почали надувати через трубочку. Маніпуль зараз застосовує тактику надувати вибірково деякі альти, потім обвал. Не дає хеджувати ризики іншими монетами на противагу.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 14 вер, 2021 10:22
Козак-характерник , підкажіть йому, хай вже zec надує
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Додано: Вів 14 вер, 2021 11:11
bred написав:Козак-характерник
, підкажіть йому, хай вже zec надує
Для цього, якийсь Піноккіо повинен взяти жирний шорт!
На троні знов іпут шортілок.
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Козак-характерник
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