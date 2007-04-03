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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2718271927202721
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:20

  чик написав:https://ttrcoin.com/litecoin-podorojal-na-35-posle-obyavleniya-o-podderjke-kriptovalyuty-v-walmart.14544/

Отіпалі шортунів... :mrgreen:

П.С. Монеру почали надувати через трубочку. Маніпуль зараз застосовує тактику надувати вибірково деякі альти, потім обвал. Не дає хеджувати ризики іншими монетами на противагу.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:22

Козак-характерник , підкажіть йому, хай вже zec надує
bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:11

  bred написав:Козак-характерник , підкажіть йому, хай вже zec надує

Для цього, якийсь Піноккіо повинен взяти жирний шорт! :mrgreen: На троні знов іпут шортілок. :P
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:47

  чик написав:https://ttrcoin.com/litecoin-podorojal-na-35-posle-obyavleniya-o-podderjke-kriptovalyuty-v-walmart.14544/


прадалжаем хайпіть )))

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ну что, радости уже меньше? я давно говорил - битки у вас отберут так красиво что сами не заметите))
Kriptogedon
 
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