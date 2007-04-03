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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2719272027212722
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:51

странное, если не сказать больше, предложение...
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

говорят, что вообще этот метамаск скамный какой-то и зафиксированы попытки увода монет...
Срочно. Воздержите аудиторию от метамаск. Особенно от непонятных токенов с непонятных адресов, переходя по ссылке или пытаясь продать уходят средства.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:45

Журнал Time включил Виталика в ТОП100 инфлюенсеров 2021 :)

https://time.com/collection/100-most-in ... k-buterin/
zРадио
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