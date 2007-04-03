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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
говорят, что вообще этот метамаск скамный какой-то и зафиксированы попытки увода монет...
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:45
Журнал Time включил Виталика в ТОП100 инфлюенсеров 2021
Додано: Сер 15 вер, 2021 22:40
Чик, Снайпер
Поясню вам, дорогие, что ничего странного и ничего скамного в этом нету.вы скорее не используете этот и подобные кошельки, поэтому предложение кажется необычным.Скорее всего девушка завела на кошель монеты с биржи для стейкинга или фарминга.Биржа как правило взяла газ в этих же монетах.а вот назад с кошеля забрать монеты нужен газ в эфирках.Поэтому и просит немножко.А самой набирже купить и перекинуть очень не выгодно, т к лимит большой на покупку и газ на перевод большой с биржи.Если у кого то на ММ или похожем кошельке есть эфир, то он может ей помочь, обговорив сумму за монетки плюс газ, который с кошельков гораздо ниже.Я бывал в такой ситуации и еле успел за минимальный газ забрать с ММ монеты после стейкинга.
Додано: Сер 15 вер, 2021 22:43
Если не найдёте помощника, то вот вам иной вариант...
На ММ активируйте BSC ( в инете есть инструкции).И если монеты поддерживаются этим блокчейном. то сами себе забросите BNB для газа. это обойдётся гораздо дешевле, чем на эфире.
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