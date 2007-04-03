Додано: Сер 15 вер, 2021 22:40

Чик, Снайпер



Поясню вам, дорогие, что ничего странного и ничего скамного в этом нету.вы скорее не используете этот и подобные кошельки, поэтому предложение кажется необычным.Скорее всего девушка завела на кошель монеты с биржи для стейкинга или фарминга.Биржа как правило взяла газ в этих же монетах.а вот назад с кошеля забрать монеты нужен газ в эфирках.Поэтому и просит немножко.А самой набирже купить и перекинуть очень не выгодно, т к лимит большой на покупку и газ на перевод большой с биржи.Если у кого то на ММ или похожем кошельке есть эфир, то он может ей помочь, обговорив сумму за монетки плюс газ, который с кошельков гораздо ниже.Я бывал в такой ситуации и еле успел за минимальный газ забрать с ММ монеты после стейкинга.