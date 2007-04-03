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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 вер, 2021 18:20
чик написав:
https://ttrcoin.com/litecoin-podorojal-na-35-posle-obyavleniya-o-podderjke-kriptovalyuty-v-walmart.14544/
Отіпалі шортунів...
П.С. Монеру почали надувати через трубочку. Маніпуль зараз застосовує тактику надувати вибірково деякі альти, потім обвал. Не дає хеджувати ризики іншими монетами на противагу.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 10:22
Козак-характерник , підкажіть йому, хай вже zec надує
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Додано: Вів 14 вер, 2021 11:11
bred написав:Козак-характерник
, підкажіть йому, хай вже zec надує
Для цього, якийсь Піноккіо повинен взяти жирний шорт!
На троні знов іпут шортілок.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:47
чик написав:
https://ttrcoin.com/litecoin-podorojal-na-35-posle-obyavleniya-o-podderjke-kriptovalyuty-v-walmart.14544/
прадалжаем хайпіть )))
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Додано: Вів 14 вер, 2021 20:33
ну что, радости уже меньше? я давно говорил - битки у вас отберут так красиво что сами не заметите))
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Додано: Сер 15 вер, 2021 13:44
Patr1ot написав:
А так ставка на эти фуфловые xrp и eos...
Херня это всё. Купи mina, один из немногих непропампенных блокчейнов. Солянка, кстати, тоже ещё себя не до конца показала. Но мина - гем.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 20:45
Журнал Time включил Виталика в ТОП100 инфлюенсеров 2021 https://time.com/collection/100-most-in ... k-buterin/
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:34
"золотой крест" подтвержден )
все хорошо, идем на перехай )
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Додано: Чет 16 вер, 2021 10:14
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