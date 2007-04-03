Зебра... )))
Козак, сколько вам лет? Детский сад какой-то, ей богу! )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:19
Додано: Чет 16 вер, 2021 18:06
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«Учні запитали: Хто найбільший у Царстві Небеснім? Ісус поставив серед них дитину і сказав: Якщо не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне. І хто смиренний, як ця дитина, той буде найбільшим» (Матвія 18:1-5).
«Ісус сказав: Якщо хто хоче бути першим, хай буде між усіма найменший і всім слугою. Хто отаку одну дитину прийме в Моє Ім’я, Мене приймає, а хто Мене приймає, приймає Того, Хто Мене послав!» (Марко 9:33-37).
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