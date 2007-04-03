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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2719272027212722
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:19

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Зображення

Аккаунту 5 дней - новый после ликвидации? На старом минусовой баланс образовался?

Зебра... )))
Козак, сколько вам лет? Детский сад какой-то, ей богу! )
sleazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:05

  Козак-характерник написав:Зображення


Я давно не писал сюда, и возможно этот пост потрут, а меня заблочат. Может и правильно сделают. Но не суть.
Уважаемый КХ и те кто думает идти по его стопам. Понимаете, Вы занимаетесь крайне нездоровой хренью. Причём во всех смыслах нездоровой, так как надо быть очень больным человеком, что б наблюдать раз за разом ликвидацию своего депозита. Но Вы - не делаете никаких выводов, а значит Ваш выбор.
Однако те кто думает пойти по его стопам типа на "мороженное" должен понимать - что вы подписываетесь в качестве добровольного топлива для бирже. Вы просто расходной материал. Биржи имеют вас дважды - в первый раз когда берут комиссию, второй раз - когда вас ликвидируют.

Хотите, сделать что то полезное для себя - изучите мат.часть. Для начала - сравните прайс токенов проданых на приват и других сейлах с ценниками, по которым они торгуются на биржах. Оцените иксы. А ведь по куче топовых токенов были просто бесплатные раздачи или аэродропы. Но это конечно труд.

Зарегестрируйтесь на Коинлисте, даомейкере (хотя не рекомендую). Посмотрите где и как можно запустить ноду и в каком проекте. Попробуйте себя в амбасадорке. Сейчас вылетает много шлака с этими НФТ, но есть и будущиее джемы. В конце концов никто не мешал купить Солану зимой по доллару даже с биржи...
Читайте изучайте мат часть. Да, это тоже затраты того же времени да и средств, но здесь по крайней мере есть какие то варианты.

Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:14

  lrs7719 написав:
  Козак-характерник написав:Зображення


Я давно не писал сюда, и возможно этот пост потрут, а меня заблочат. Может и правильно сделают. Но не суть.
Уважаемый КХ и те кто думает идти по его стопам. Понимаете, Вы занимаетесь крайне нездоровой хренью. Причём во всех смыслах нездоровой, так как надо быть очень больным человеком, что б наблюдать раз за разом ликвидацию своего депозита. Но Вы - не делаете никаких выводов, а значит Ваш выбор.
Однако те кто думает пойти по его стопам типа на "мороженное" должен понимать - что вы подписываетесь в качестве добровольного топлива для бирже. Вы просто расходной материал. Биржи имеют вас дважды - в первый раз когда берут комиссию, второй раз - когда вас ликвидируют.

Хотите, сделать что то полезное для себя - изучите мат.часть. Для начала - сравните прайс токенов проданых на приват и других сейлах с ценниками, по которым они торгуются на биржах. Оцените иксы. А ведь по куче топовых токенов были просто бесплатные раздачи или аэродропы. Но это конечно труд.

Зарегестрируйтесь на Коинлисте, даомейкере (хотя не рекомендую). Посмотрите где и как можно запустить ноду и в каком проекте. Попробуйте себя в амбасадорке. Сейчас вылетает много шлака с этими НФТ, но есть и будущиее джемы. В конце концов никто не мешал купить Солану зимой по доллару даже с биржи...
Читайте изучайте мат часть. Да, это тоже затраты того же времени да и средств, но здесь по крайней мере есть какие то варианты.

Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.

А можете любезный хоть одну монету порекомендовать, которая в БУДУЩЕМ может выстрелить как солана или только теория? Заранее благодарю.
P.S. Я кстати немного взял её весной но уже не по доллару конечно, а гораздо дороже по подсказке одного смешного блогера https://youtu.be/UR4iitRlBDI
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И зачем мне это надо? К тому же я две страницы назад об этом писал. Но зачем читать то?
lrs7719
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  #<1 ... 2719272027212722
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