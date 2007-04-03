RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2719272027212722
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:19

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Зображення

Аккаунту 5 дней - новый после ликвидации? На старом минусовой баланс образовался?

Зебра... )))
Козак, сколько вам лет? Детский сад какой-то, ей богу! )
sleazy
 
Повідомлень: 492
З нами з: 24.05.11
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:05

  Козак-характерник написав:Зображення


Я давно не писал сюда, и возможно этот пост потрут, а меня заблочат. Может и правильно сделают. Но не суть.
Уважаемый КХ и те кто думает идти по его стопам. Понимаете, Вы занимаетесь крайне нездоровой хренью. Причём во всех смыслах нездоровой, так как надо быть очень больным человеком, что б наблюдать раз за разом ликвидацию своего депозита. Но Вы - не делаете никаких выводов, а значит Ваш выбор.
Однако те кто думает пойти по его стопам типа на "мороженное" должен понимать - что вы подписываетесь в качестве добровольного топлива для бирже. Вы просто расходной материал. Биржи имеют вас дважды - в первый раз когда берут комиссию, второй раз - когда вас ликвидируют.

Хотите, сделать что то полезное для себя - изучите мат.часть. Для начала - сравните прайс токенов проданых на приват и других сейлах с ценниками, по которым они торгуются на биржах. Оцените иксы. А ведь по куче топовых токенов были просто бесплатные раздачи или аэродропы. Но это конечно труд.

Зарегестрируйтесь на Коинлисте, даомейкере (хотя не рекомендую). Посмотрите где и как можно запустить ноду и в каком проекте. Попробуйте себя в амбасадорке. Сейчас вылетает много шлака с этими НФТ, но есть и будущиее джемы. В конце концов никто не мешал купить Солану зимой по доллару даже с биржи...
Читайте изучайте мат часть. Да, это тоже затраты того же времени да и средств, но здесь по крайней мере есть какие то варианты.

Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 13.07.16
Подякував: 360 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:14

  lrs7719 написав:
  Козак-характерник написав:Зображення


Я давно не писал сюда, и возможно этот пост потрут, а меня заблочат. Может и правильно сделают. Но не суть.
Уважаемый КХ и те кто думает идти по его стопам. Понимаете, Вы занимаетесь крайне нездоровой хренью. Причём во всех смыслах нездоровой, так как надо быть очень больным человеком, что б наблюдать раз за разом ликвидацию своего депозита. Но Вы - не делаете никаких выводов, а значит Ваш выбор.
Однако те кто думает пойти по его стопам типа на "мороженное" должен понимать - что вы подписываетесь в качестве добровольного топлива для бирже. Вы просто расходной материал. Биржи имеют вас дважды - в первый раз когда берут комиссию, второй раз - когда вас ликвидируют.

Хотите, сделать что то полезное для себя - изучите мат.часть. Для начала - сравните прайс токенов проданых на приват и других сейлах с ценниками, по которым они торгуются на биржах. Оцените иксы. А ведь по куче топовых токенов были просто бесплатные раздачи или аэродропы. Но это конечно труд.

Зарегестрируйтесь на Коинлисте, даомейкере (хотя не рекомендую). Посмотрите где и как можно запустить ноду и в каком проекте. Попробуйте себя в амбасадорке. Сейчас вылетает много шлака с этими НФТ, но есть и будущиее джемы. В конце концов никто не мешал купить Солану зимой по доллару даже с биржи...
Читайте изучайте мат часть. Да, это тоже затраты того же времени да и средств, но здесь по крайней мере есть какие то варианты.

Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.

А можете любезный хоть одну монету порекомендовать, которая в БУДУЩЕМ может выстрелить как солана или только теория? Заранее благодарю.
P.S. Я кстати немного взял её весной но уже не по доллару конечно, а гораздо дороже по подсказке одного смешного блогера https://youtu.be/UR4iitRlBDI
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 515
З нами з: 04.06.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И зачем мне это надо? К тому же я две страницы назад об этом писал. Но зачем читать то?
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 13.07.16
Подякував: 360 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  roberto dark написав:А можете любезный хоть одну монету порекомендовать, которая в БУДУЩЕМ может выстрелить как солана или только теория? Заранее благодарю.


так вы любезный прошлую страницу не поленитесь изучить
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 820
З нами з: 30.11.17
Подякував: 138 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:13

  lrs7719 написав:Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.

Все верно, лучше найти какую то нишу на крипторынке, иметь несколько працентов, но стабильно, чем кормить рынок своим депозитом на биржах.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10334
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2044 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:14

  lrs7719 написав:И зачем мне это надо? К тому же я две страницы назад об этом писал. Но зачем читать то?

Меня в мина смущает уже большой рост.Сложно себя заставить купить уже подорожавший актив.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 820
З нами з: 30.11.17
Подякував: 138 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2719272027212722
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vadm, yama і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8292, 8293, 8294
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
82938 207361444
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 18:12
pesikot
Валютный рынок в мире 1 ... 771, 772, 773
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7723 7470326
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 17:16
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.