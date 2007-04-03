Я давно не писал сюда, и возможно этот пост потрут, а меня заблочат. Может и правильно сделают. Но не суть. Уважаемый КХ и те кто думает идти по его стопам. Понимаете, Вы занимаетесь крайне нездоровой хренью. Причём во всех смыслах нездоровой, так как надо быть очень больным человеком, что б наблюдать раз за разом ликвидацию своего депозита. Но Вы - не делаете никаких выводов, а значит Ваш выбор. Однако те кто думает пойти по его стопам типа на "мороженное" должен понимать - что вы подписываетесь в качестве добровольного топлива для бирже. Вы просто расходной материал. Биржи имеют вас дважды - в первый раз когда берут комиссию, второй раз - когда вас ликвидируют.
Хотите, сделать что то полезное для себя - изучите мат.часть. Для начала - сравните прайс токенов проданых на приват и других сейлах с ценниками, по которым они торгуются на биржах. Оцените иксы. А ведь по куче топовых токенов были просто бесплатные раздачи или аэродропы. Но это конечно труд.
Зарегестрируйтесь на Коинлисте, даомейкере (хотя не рекомендую). Посмотрите где и как можно запустить ноду и в каком проекте. Попробуйте себя в амбасадорке. Сейчас вылетает много шлака с этими НФТ, но есть и будущиее джемы. В конце концов никто не мешал купить Солану зимой по доллару даже с биржи... Читайте изучайте мат часть. Да, это тоже затраты того же времени да и средств, но здесь по крайней мере есть какие то варианты.
Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.
Я давно не писал сюда, и возможно этот пост потрут, а меня заблочат. Может и правильно сделают. Но не суть. Уважаемый КХ и те кто думает идти по его стопам. Понимаете, Вы занимаетесь крайне нездоровой хренью. Причём во всех смыслах нездоровой, так как надо быть очень больным человеком, что б наблюдать раз за разом ликвидацию своего депозита. Но Вы - не делаете никаких выводов, а значит Ваш выбор. Однако те кто думает пойти по его стопам типа на "мороженное" должен понимать - что вы подписываетесь в качестве добровольного топлива для бирже. Вы просто расходной материал. Биржи имеют вас дважды - в первый раз когда берут комиссию, второй раз - когда вас ликвидируют.
Хотите, сделать что то полезное для себя - изучите мат.часть. Для начала - сравните прайс токенов проданых на приват и других сейлах с ценниками, по которым они торгуются на биржах. Оцените иксы. А ведь по куче топовых токенов были просто бесплатные раздачи или аэродропы. Но это конечно труд.
Зарегестрируйтесь на Коинлисте, даомейкере (хотя не рекомендую). Посмотрите где и как можно запустить ноду и в каком проекте. Попробуйте себя в амбасадорке. Сейчас вылетает много шлака с этими НФТ, но есть и будущиее джемы. В конце концов никто не мешал купить Солану зимой по доллару даже с биржи... Читайте изучайте мат часть. Да, это тоже затраты того же времени да и средств, но здесь по крайней мере есть какие то варианты.
Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.
А можете любезный хоть одну монету порекомендовать, которая в БУДУЩЕМ может выстрелить как солана или только теория? Заранее благодарю. P.S. Я кстати немного взял её весной но уже не по доллару конечно, а гораздо дороже по подсказке одного смешного блогера https://youtu.be/UR4iitRlBDI
lrs7719 написав: Зарегестрируйтесь на Коинлисте, даомейкере (хотя не рекомендую). Посмотрите где и как можно запустить ноду и в каком проекте. Попробуйте себя в амбасадорке. Сейчас вылетает много шлака с этими НФТ, но есть и будущиее джемы. В конце концов никто не мешал купить Солану зимой по доллару даже с биржи... Читайте изучайте мат часть. Да, это тоже затраты того же времени да и средств, но здесь по крайней мере есть какие то варианты.
Жаль что Вы отписываетесь на форуме крайне редко с полезными и практическими рекомендациями,стоящими гораздо больше,чем определение уровней 20 недельных,200дневных и 200 недельных скользящих,о которых не знает либо де-бил,либо не видят слепые и тупые,а может просто перепуганные-но тут делу не помочь..Форумчанам рекомендовал бы прислушиваться к здравым постам..Ну,тем...у кого короны на голове нет
lrs7719 написав:И зачем мне это надо? К тому же я две страницы назад об этом писал. Но зачем читать то?
Меня в мина смущает уже большой рост.Сложно себя заставить купить уже подорожавший актив.
Она фактически только на Банане торгуется и уже 5 иксов с июля сделала. Могут и выше загнать, но также может потерять все иксы. Я в ней не увидел чего-то фундаментально революционного. Ну, делают зк-снарком отпечаток состояния цепи. Это как-то избавляет от необходимости где-то хранить аккаунты и балансы? Нет.