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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2720272127222723
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Средство для чистки унитазов начали понемногу пампить-не к добру это.Там все через ж... и наоборот.Походу-скоро очередная коррекция на рынке.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Если кому интересно, сколько приносит арбитраж на практике - статистика с начала года - средний размер задействованных депозитов ~ 50к. В отличие от трейдинга:

- арбитраж практически безубыточен за исключением особо сильной волатильности
- средства всегда на 100% доступны, никаких просадок
- и самое главное - сладкий сон

По факту доходность от 3% до 7% в месяц.

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Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:01

  lrs7719 написав:И зачем мне это надо? К тому же я две страницы назад об этом писал. Но зачем читать то?


Уважаемый Irs7719 если не сложно прошу ответить,почему именно mina?пока не могу понять безусловных плюсов..я новичок,пристреливаюсь.Пока небольшой депозит на бинансе в эфире.Ваши советы очень интересны.спасибо
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Если кому интересно, сколько приносит арбитраж на практике


а як воно працює
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 00:11

  greenozon написав:
  Zebra написав:Если кому интересно, сколько приносит арбитраж на практике


а як воно працює


нужно или самому быть программистом, или нанять программиста, который напишет скрипт мониторинга и выставления ордеров между биржами, если допустим возникает разность цен, а она возникает всегда

либо внутрибиржевый арбираж, тема обширная и интересная - гуглите
Zebra
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  #<1 ... 2720272127222723
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