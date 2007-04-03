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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Средство для чистки унитазов начали понемногу пампить-не к добру это.Там все через ж... и наоборот.Походу-скоро очередная коррекция на рынке.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Если кому интересно, сколько приносит арбитраж на практике - статистика с начала года - средний размер задействованных депозитов ~ 50к. В отличие от трейдинга:
- арбитраж практически безубыточен за исключением особо сильной волатильности
- средства всегда на 100% доступны, никаких просадок
- и самое главное - сладкий сон
По факту доходность от 3% до 7% в месяц.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:01
Уважаемый Irs7719 если не сложно прошу ответить,почему именно mina?пока не могу понять безусловных плюсов..я новичок,пристреливаюсь.Пока небольшой депозит на бинансе в эфире.Ваши советы очень интересны.спасибо
Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 18 вер, 2021 00:11
нужно или самому быть программистом, или нанять программиста, который напишет скрипт мониторинга и выставления ордеров между биржами, если допустим возникает разность цен, а она возникает всегда
либо внутрибиржевый арбираж, тема обширная и интересная - гуглите
Додано: Суб 18 вер, 2021 06:48
у мины впереди огромные разлоки валидаторов сети.
да и на коинлисте в нее входили по 25 центов. правда очереди были дикие, мне ни с одного из 4х экаунтов купить не удалось ее.
Додано: Суб 18 вер, 2021 14:15
Додано: Суб 18 вер, 2021 14:49
Лендинг нигде в твердой валюте стабильно на протяжении 365 дней не дает такого процента. И потом, средства тут доступны в любую секунду. При обвале битка до $15к - из ленгдинга деньги сразу не вытянешь, а тут средства доступны - на кнопочку нажал и ты уже с биточком.
Додано: Суб 18 вер, 2021 18:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
лендинг 10-15 проц в стейблах. есть варианты по фармингу стейблов на уровне 60-70 проц но это немного не то
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