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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 вер, 2021 07:51
Zebra написав:
Если кому интересно, сколько приносит арбитраж на практике - статистика с начала года - средний размер задействованных депозитов ~ 50к. В отличие от трейдинга:
- арбитраж практически безубыточен за исключением особо сильной волатильности
- средства всегда на 100% доступны, никаких просадок
- и самое главное - сладкий сон
По факту доходность от 3% до 7% в месяц.
Из нагугленного и таблички получается, что смысл есть только если огромный депозит. На картинке 4млн долларов ведь. Так ведь?
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razor
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