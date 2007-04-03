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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2721272227232724
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 07:51

  Zebra написав:Если кому интересно, сколько приносит арбитраж на практике - статистика с начала года - средний размер задействованных депозитов ~ 50к. В отличие от трейдинга:

- арбитраж практически безубыточен за исключением особо сильной волатильности
- средства всегда на 100% доступны, никаких просадок
- и самое главное - сладкий сон

По факту доходность от 3% до 7% в месяц.

Зображення

Из нагугленного и таблички получается, что смысл есть только если огромный депозит. На картинке 4млн долларов ведь. Так ведь?
razor
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:35

  razor написав:Из нагугленного и таблички получается, что смысл есть только если огромный депозит. На картинке 4млн долларов ведь. Так ведь?

Это объем торгов, практически 100 раз куплено-продано.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:30

  Zebra написав:
  razor написав:Из нагугленного и таблички получается, что смысл есть только если огромный депозит. На картинке 4млн долларов ведь. Так ведь?

Это объем торгов, практически 100 раз куплено-продано.

Понял. Все равно большая сумма...
Я пробую промышлять сеточной. Не так зависит от угадай-направление, но и прибыльность (как и убыльность) не высокая
razor
 
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