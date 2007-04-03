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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2721272227232724
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 07:51

  Zebra написав:Если кому интересно, сколько приносит арбитраж на практике - статистика с начала года - средний размер задействованных депозитов ~ 50к. В отличие от трейдинга:

- арбитраж практически безубыточен за исключением особо сильной волатильности
- средства всегда на 100% доступны, никаких просадок
- и самое главное - сладкий сон

По факту доходность от 3% до 7% в месяц.

Зображення

Из нагугленного и таблички получается, что смысл есть только если огромный депозит. На картинке 4млн долларов ведь. Так ведь?
razor
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:35

  razor написав:Из нагугленного и таблички получается, что смысл есть только если огромный депозит. На картинке 4млн долларов ведь. Так ведь?

Это объем торгов, практически 100 раз куплено-продано.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:30

  Zebra написав:
  razor написав:Из нагугленного и таблички получается, что смысл есть только если огромный депозит. На картинке 4млн долларов ведь. Так ведь?

Это объем торгов, практически 100 раз куплено-продано.

Понял. Все равно большая сумма...
Я пробую промышлять сеточной. Не так зависит от угадай-направление, но и прибыльность (как и убыльность) не высокая
razor
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:45

  razor написав:
  Zebra написав:
  razor написав:Из нагугленного и таблички получается, что смысл есть только если огромный депозит. На картинке 4млн долларов ведь. Так ведь?

Это объем торгов, практически 100 раз куплено-продано.

Понял. Все равно большая сумма...
Я пробую промышлять сеточной. Не так зависит от угадай-направление, но и прибыльность (как и убыльность) не высокая

Арбитражить можно и с суммой $1800 - мне человек столько дал в апреле, сейчас у него $3040 общий баланс депозитов.

Но, если бы в работе был только его депозит, сервера и вложения в разработку скриптов конечно бы не окупились - только если сам умеешь программировать. К иначе от 10к-20к вход в это ремесло.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:52

  lrs7719 написав:
  Козак-характерник написав:Зображення


Я давно не писал сюда, и возможно этот пост потрут, а меня заблочат. Может и правильно сделают. Но не суть.
Уважаемый КХ и те кто думает идти по его стопам. Понимаете, Вы занимаетесь крайне нездоровой хренью. Причём во всех смыслах нездоровой, так как надо быть очень больным человеком, что б наблюдать раз за разом ликвидацию своего депозита. Но Вы - не делаете никаких выводов, а значит Ваш выбор.
Однако те кто думает пойти по его стопам типа на "мороженное" должен понимать - что вы подписываетесь в качестве добровольного топлива для бирже. Вы просто расходной материал. Биржи имеют вас дважды - в первый раз когда берут комиссию, второй раз - когда вас ликвидируют.

Хотите, сделать что то полезное для себя - изучите мат.часть. Для начала - сравните прайс токенов проданых на приват и других сейлах с ценниками, по которым они торгуются на биржах. Оцените иксы. А ведь по куче топовых токенов были просто бесплатные раздачи или аэродропы. Но это конечно труд.

Зарегестрируйтесь на Коинлисте, даомейкере (хотя не рекомендую). Посмотрите где и как можно запустить ноду и в каком проекте. Попробуйте себя в амбасадорке. Сейчас вылетает много шлака с этими НФТ, но есть и будущиее джемы. В конце концов никто не мешал купить Солану зимой по доллару даже с биржи...
Читайте изучайте мат часть. Да, это тоже затраты того же времени да и средств, но здесь по крайней мере есть какие то варианты.

Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.

Який КХ ? ЦЕ хвора людина , мантра шизоїда :mrgreen: казино :?: ї8уть шортистІв -лонгустів, диверсифвкація ризиків :shock: +або надувають через трубочку) просто білий шум. :mrgreen:
yess
 
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