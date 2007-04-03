lrs7719 написав:

Я давно не писал сюда, и возможно этот пост потрут, а меня заблочат. Может и правильно сделают. Но не суть.Уважаемый КХ и те кто думает идти по его стопам. Понимаете, Вы занимаетесь крайне нездоровой хренью. Причём во всех смыслах нездоровой, так как надо быть очень больным человеком, что б наблюдать раз за разом ликвидацию своего депозита. Но Вы - не делаете никаких выводов, а значит Ваш выбор.Однако те кто думает пойти по его стопам типа на "мороженное" должен понимать - что вы подписываетесь в качестве добровольного топлива для бирже. Вы просто расходной материал. Биржи имеют вас дважды - в первый раз когда берут комиссию, второй раз - когда вас ликвидируют.Хотите, сделать что то полезное для себя - изучите мат.часть. Для начала - сравните прайс токенов проданых на приват и других сейлах с ценниками, по которым они торгуются на биржах. Оцените иксы. А ведь по куче топовых токенов были просто бесплатные раздачи или аэродропы. Но это конечно труд.Зарегестрируйтесь на Коинлисте, даомейкере (хотя не рекомендую). Посмотрите где и как можно запустить ноду и в каком проекте. Попробуйте себя в амбасадорке. Сейчас вылетает много шлака с этими НФТ, но есть и будущиее джемы. В конце концов никто не мешал купить Солану зимой по доллару даже с биржи...Читайте изучайте мат часть. Да, это тоже затраты того же времени да и средств, но здесь по крайней мере есть какие то варианты.Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.