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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2722272327242725>
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

лендинг 10-15 проц в стейблах. есть варианты по фармингу стейблов на уровне 60-70 проц но это немного не то
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:15

  Merlinmax777 написав:Добрый всем вечер, незнаю как это назвать, но мне кажется что столкнулся с откровенным мошенничеством со стороны криптобиржи Бинанс!

Посмотрите статью https://forklog.com/gruppa-mezhdunarodn ... 5500506756
Призывали в августе присоединяться к их иску, Украина тоже упоминалась.
Вот их сайт: https://scambinance.com/ru
Вероятность, правда, реально получить в итоге какую-либо компенсацию ооочень невелика.
impoil
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 07:51

  Zebra написав:Если кому интересно, сколько приносит арбитраж на практике - статистика с начала года - средний размер задействованных депозитов ~ 50к. В отличие от трейдинга:

- арбитраж практически безубыточен за исключением особо сильной волатильности
- средства всегда на 100% доступны, никаких просадок
- и самое главное - сладкий сон

По факту доходность от 3% до 7% в месяц.

Зображення

Из нагугленного и таблички получается, что смысл есть только если огромный депозит. На картинке 4млн долларов ведь. Так ведь?
razor
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:35

  razor написав:Из нагугленного и таблички получается, что смысл есть только если огромный депозит. На картинке 4млн долларов ведь. Так ведь?

Это объем торгов, практически 100 раз куплено-продано.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:30

  Zebra написав:
  razor написав:Из нагугленного и таблички получается, что смысл есть только если огромный депозит. На картинке 4млн долларов ведь. Так ведь?

Это объем торгов, практически 100 раз куплено-продано.

Понял. Все равно большая сумма...
Я пробую промышлять сеточной. Не так зависит от угадай-направление, но и прибыльность (как и убыльность) не высокая
razor
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:45

  razor написав:
  Zebra написав:
  razor написав:Из нагугленного и таблички получается, что смысл есть только если огромный депозит. На картинке 4млн долларов ведь. Так ведь?

Это объем торгов, практически 100 раз куплено-продано.

Понял. Все равно большая сумма...
Я пробую промышлять сеточной. Не так зависит от угадай-направление, но и прибыльность (как и убыльность) не высокая

Арбитражить можно и с суммой $1800 - мне человек столько дал в апреле, сейчас у него $3040 общий баланс депозитов.

Но, если бы в работе был только его депозит, сервера и вложения в разработку скриптов конечно бы не окупились - только если сам умеешь программировать. К иначе от 10к-20к вход в это ремесло.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:52

  lrs7719 написав:
  Козак-характерник написав:Зображення


Я давно не писал сюда, и возможно этот пост потрут, а меня заблочат. Может и правильно сделают. Но не суть.
Уважаемый КХ и те кто думает идти по его стопам. Понимаете, Вы занимаетесь крайне нездоровой хренью. Причём во всех смыслах нездоровой, так как надо быть очень больным человеком, что б наблюдать раз за разом ликвидацию своего депозита. Но Вы - не делаете никаких выводов, а значит Ваш выбор.
Однако те кто думает пойти по его стопам типа на "мороженное" должен понимать - что вы подписываетесь в качестве добровольного топлива для бирже. Вы просто расходной материал. Биржи имеют вас дважды - в первый раз когда берут комиссию, второй раз - когда вас ликвидируют.

Хотите, сделать что то полезное для себя - изучите мат.часть. Для начала - сравните прайс токенов проданых на приват и других сейлах с ценниками, по которым они торгуются на биржах. Оцените иксы. А ведь по куче топовых токенов были просто бесплатные раздачи или аэродропы. Но это конечно труд.

Зарегестрируйтесь на Коинлисте, даомейкере (хотя не рекомендую). Посмотрите где и как можно запустить ноду и в каком проекте. Попробуйте себя в амбасадорке. Сейчас вылетает много шлака с этими НФТ, но есть и будущиее джемы. В конце концов никто не мешал купить Солану зимой по доллару даже с биржи...
Читайте изучайте мат часть. Да, это тоже затраты того же времени да и средств, но здесь по крайней мере есть какие то варианты.

Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.

Який КХ ? ЦЕ хвора людина , мантра шизоїда :mrgreen: казино :?: ї8уть шортистІв -лонгустів, диверсифвкація ризиків :shock: +або надувають через трубочку) просто білий шум. :mrgreen:
yess
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:02

  Кучинелли написав:
  lrs7719 написав:И зачем мне это надо? К тому же я две страницы назад об этом писал. Но зачем читать то?

Меня в мина смущает уже большой рост.Сложно себя заставить купить уже подорожавший актив.


Привет. Согласен, вход сейчас далеко не торт. Да и сам проэкт долгоиграющий... Тут около года-два сидеть. Но есть мнение, не моё кстати, что это будущий топ-10. С соответсвующей капой и курсом. Но понятно риски и прочее... Сейчас из перспективных остались полька с парачейном и то что взлетать будет на солане. Моё имхо конечно... В целом всё что было при памяти как бы отстрелялось, нужны новые наработки.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:04

  Konst1988 написав:
  lrs7719 написав:И зачем мне это надо? К тому же я две страницы назад об этом писал. Но зачем читать то?


Уважаемый Irs7719 если не сложно прошу ответить,почему именно mina?пока не могу понять безусловных плюсов..я новичок,пристреливаюсь.Пока небольшой депозит на бинансе в эфире.Ваши советы очень интересны.спасибо


Поройтесь в ютьюбе - там может наткнётесь на Александра Орлова он с этой миной на ранних стадиях работал. Хорошо и внятно всё разьясняет. Вот там тема с 22К - это не самый главный и важный фактор. Это больше маркетинговая фишка. Но они в ноября должны запустить смарт-контракты, а вот это более серьёзно. Если запустят конечно. Но тогда и цена будет другая.
А в целом - эфир, хороший вариант. ДАже с конской комсой это топ без вопросов. Я с Зеброй согласен - сброс деда с первого места - вопрос времени. Но надо иметь ввиду что мы на пороге охлаждения рынка. Не уверен прям за криптозиму, но рынку необходимо успокоится, рабочим проектом монетизация денег в развития, разному шлаку исчезнуть. Это время, снижение интереса и конечно падения ценников.
И думаю, что для рынка не будет главным событием ближайших лет халвинг битка. Запуск эфира 2.0. Плюс полька и солана. Вот главные ньюс-мейкеры в ближайшие годы.
Что касается мина - поищите их официальный и неофициальные телеграм каналы. Там много и подробно всё рассказывают. Можно спросить если что непонятно - достаточно дружелюбно отвечают. Ну кроме вопросов из оперы - "когда ж там уже ламба будет"?
Востаннє редагувалось lrs7719 в Пон 20 вер, 2021 09:26, всього редагувалось 2 разів.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:07

  Zebra написав:
  lrs7719 написав:Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.

Все верно, лучше найти какую то нишу на крипторынке, иметь несколько процентов, но стабильно, чем кормить рынок своим депозитом на биржах.


А нервы? А качество жизни? И результат же главное будет один - слив. Ничего другого быть в принципе не может. Но может людям по приколу откармливать бирж да шарлатанов - кто его знает.
lrs7719
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