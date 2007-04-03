Я давно не писал сюда, и возможно этот пост потрут, а меня заблочат. Может и правильно сделают. Но не суть. Уважаемый КХ и те кто думает идти по его стопам. Понимаете, Вы занимаетесь крайне нездоровой хренью. Причём во всех смыслах нездоровой, так как надо быть очень больным человеком, что б наблюдать раз за разом ликвидацию своего депозита. Но Вы - не делаете никаких выводов, а значит Ваш выбор. Однако те кто думает пойти по его стопам типа на "мороженное" должен понимать - что вы подписываетесь в качестве добровольного топлива для бирже. Вы просто расходной материал. Биржи имеют вас дважды - в первый раз когда берут комиссию, второй раз - когда вас ликвидируют.
Хотите, сделать что то полезное для себя - изучите мат.часть. Для начала - сравните прайс токенов проданых на приват и других сейлах с ценниками, по которым они торгуются на биржах. Оцените иксы. А ведь по куче топовых токенов были просто бесплатные раздачи или аэродропы. Но это конечно труд.
Зарегестрируйтесь на Коинлисте, даомейкере (хотя не рекомендую). Посмотрите где и как можно запустить ноду и в каком проекте. Попробуйте себя в амбасадорке. Сейчас вылетает много шлака с этими НФТ, но есть и будущиее джемы. В конце концов никто не мешал купить Солану зимой по доллару даже с биржи... Читайте изучайте мат часть. Да, это тоже затраты того же времени да и средств, но здесь по крайней мере есть какие то варианты.
Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.
Який КХ ? ЦЕ хвора людина , мантра шизоїда казино ї8уть шортистІв -лонгустів, диверсифвкація ризиків +або надувають через трубочку) просто білий шум.
lrs7719 написав:И зачем мне это надо? К тому же я две страницы назад об этом писал. Но зачем читать то?
Меня в мина смущает уже большой рост.Сложно себя заставить купить уже подорожавший актив.
Привет. Согласен, вход сейчас далеко не торт. Да и сам проэкт долгоиграющий... Тут около года-два сидеть. Но есть мнение, не моё кстати, что это будущий топ-10. С соответсвующей капой и курсом. Но понятно риски и прочее... Сейчас из перспективных остались полька с парачейном и то что взлетать будет на солане. Моё имхо конечно... В целом всё что было при памяти как бы отстрелялось, нужны новые наработки.
lrs7719 написав:И зачем мне это надо? К тому же я две страницы назад об этом писал. Но зачем читать то?
Уважаемый Irs7719 если не сложно прошу ответить,почему именно mina?пока не могу понять безусловных плюсов..я новичок,пристреливаюсь.Пока небольшой депозит на бинансе в эфире.Ваши советы очень интересны.спасибо
Поройтесь в ютьюбе - там может наткнётесь на Александра Орлова он с этой миной на ранних стадиях работал. Хорошо и внятно всё разьясняет. Вот там тема с 22К - это не самый главный и важный фактор. Это больше маркетинговая фишка. Но они в ноября должны запустить смарт-контракты, а вот это более серьёзно. Если запустят конечно. Но тогда и цена будет другая. А в целом - эфир, хороший вариант. ДАже с конской комсой это топ без вопросов. Я с Зеброй согласен - сброс деда с первого места - вопрос времени. Но надо иметь ввиду что мы на пороге охлаждения рынка. Не уверен прям за криптозиму, но рынку необходимо успокоится, рабочим проектом монетизация денег в развития, разному шлаку исчезнуть. Это время, снижение интереса и конечно падения ценников. И думаю, что для рынка не будет главным событием ближайших лет халвинг битка. Запуск эфира 2.0. Плюс полька и солана. Вот главные ньюс-мейкеры в ближайшие годы. Что касается мина - поищите их официальный и неофициальные телеграм каналы. Там много и подробно всё рассказывают. Можно спросить если что непонятно - достаточно дружелюбно отвечают. Ну кроме вопросов из оперы - "когда ж там уже ламба будет"?
Востаннє редагувалось lrs7719 в Пон 20 вер, 2021 09:26, всього редагувалось 2 разів.