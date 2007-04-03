lrs7719 написав:

Konst1988 написав: lrs7719 написав: И зачем мне это надо? К тому же я две страницы назад об этом писал. Но зачем читать то? И зачем мне это надо? К тому же я две страницы назад об этом писал. Но зачем читать то?



Уважаемый Irs7719 если не сложно прошу ответить,почему именно mina?пока не могу понять безусловных плюсов..я новичок,пристреливаюсь.Пока небольшой депозит на бинансе в эфире.Ваши советы очень интересны.спасибо Уважаемый Irs7719 если не сложно прошу ответить,почему именно mina?пока не могу понять безусловных плюсов..я новичок,пристреливаюсь.Пока небольшой депозит на бинансе в эфире.Ваши советы очень интересны.спасибо

Поройтесь в ютьюбе - там может наткнётесь на Александра Орлова он с этой миной на ранних стадиях работал. Хорошо и внятно всё разьясняет. Вот там тема с 22К - это не самый главный и важный фактор. Это больше маркетинговая фишка. Но они в ноября должны запустить смарт-контракты, а вот это более серьёзно. Если запустят конечно. Но тогда и цена будет другая.А в целом - эфир, хороший вариант. ДАже с конской комсой это топ без вопросов. Я с Зеброй согласен - сброс деда с первого места - вопрос времени. Но надо иметь ввиду что мы на пороге охлаждения рынка. Не уверен прям за криптозиму, но рынку необходимо успокоится, рабочим проектом монетизация денег в развития, разному шлаку исчезнуть. Это время, снижение интереса и конечно падения ценников.И думаю, что для рынка не будет главным событием ближайших лет халвинг битка. Запуск эфира 2.0. Плюс полька и солана. Вот главные ньюс-мейкеры в ближайшие годы.