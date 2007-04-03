lrs7719 написав:И зачем мне это надо? К тому же я две страницы назад об этом писал. Но зачем читать то?
Уважаемый Irs7719 если не сложно прошу ответить,почему именно mina?пока не могу понять безусловных плюсов..я новичок,пристреливаюсь.Пока небольшой депозит на бинансе в эфире.Ваши советы очень интересны.спасибо
Поройтесь в ютьюбе - там может наткнётесь на Александра Орлова он с этой миной на ранних стадиях работал. Хорошо и внятно всё разьясняет. Вот там тема с 22К - это не самый главный и важный фактор. Это больше маркетинговая фишка. Но они в ноября должны запустить смарт-контракты, а вот это более серьёзно. Если запустят конечно. Но тогда и цена будет другая. А в целом - эфир, хороший вариант. ДАже с конской комсой это топ без вопросов. Я с Зеброй согласен - сброс деда с первого места - вопрос времени. Но надо иметь ввиду что мы на пороге охлаждения рынка. Не уверен прям за криптозиму, но рынку необходимо успокоится, рабочим проектом монетизация денег в развития, разному шлаку исчезнуть. Это время, снижение интереса и конечно падения ценников. И думаю, что для рынка не будет главным событием ближайших лет халвинг битка. Запуск эфира 2.0. Плюс полька и солана. Вот главные ньюс-мейкеры в ближайшие годы.
Благодарю за ответ,всегда интересно Вас читать,обязательно воспользуюсь советом
DmitryK написав:у мины впереди огромные разлоки валидаторов сети. да и на коинлисте в нее входили по 25 центов. правда очереди были дикие, мне ни с одного из 4х экаунтов купить не удалось ее.
Тему разлоков обсуждали в темат ветках и мнение было что это не определяющий фактор для цены. Вот неделю назад кажется был большой разлок (14 млн.). А цена выросла до 6.49. Главное как проект будет развиваться. Вон на сотрудничестве с полигоном поднялись с 3.9 до 6. А если запустят смарты?
lrs7719 написав:Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.
Все верно, лучше найти какую то нишу на крипторынке, иметь несколько процентов, но стабильно, чем кормить рынок своим депозитом на биржах.
А нервы? А качество жизни? И результат же главное будет один - слив. Ничего другого быть в принципе не может. Но может людям по приколу откармливать бирж да шарлатанов - кто его знает.
Путь КХ - это утрата денег, а он потерял десятки тысяч. Вспомнить только Монеро. Там у него потери, если не изменяет память до $5000. А сколько он раз шортил биток и его ликвилировало? НЕ счесть. Человек тронулся мозгом. Создает новый и новый аккаунт на Бинансе, чтоб отыграться, потому что смотреть на старую статистику после ликвидаций психически уже не в состоянии.
Ниша - это как Кучинелли и некоторые другие - исследование проектов. Еще арбитраж, запуск своих нод, лендинг, а не торговля.
Я сам торгую когда уверен, что цена вернется на какую то позицию, но осторожно, не всегда в сделки вхожу по своим прогнозам, потому что из 10 трейдов всегда один убыточен, сильно убыточен - и на выходе не получишь того, что можно получить от безубыточной кропотливой деятельности в криптоиндустрии.