RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2722272327242725
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:30

  DmitryK написав:у мины впереди огромные разлоки валидаторов сети.
да и на коинлисте в нее входили по 25 центов. правда очереди были дикие, мне ни с одного из 4х экаунтов купить не удалось ее.


Тему разлоков обсуждали в темат ветках и мнение было что это не определяющий фактор для цены. Вот неделю назад кажется был большой разлок (14 млн.). А цена выросла до 6.49. Главное как проект будет развиваться. Вон на сотрудничестве с полигоном поднялись с 3.9 до 6. А если запустят смарты?
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2093
З нами з: 13.07.16
Подякував: 361 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:56

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:
  lrs7719 написав:Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.

Все верно, лучше найти какую то нишу на крипторынке, иметь несколько процентов, но стабильно, чем кормить рынок своим депозитом на биржах.


А нервы? А качество жизни? И результат же главное будет один - слив. Ничего другого быть в принципе не может. Но может людям по приколу откармливать бирж да шарлатанов - кто его знает.

Путь КХ - это утрата денег, а он потерял десятки тысяч. Вспомнить только Монеро. Там у него потери, если не изменяет память до $5000. А сколько он раз шортил биток и его ликвилировало? НЕ счесть. Человек тронулся мозгом. Создает новый и новый аккаунт на Бинансе, чтоб отыграться, потому что смотреть на старую статистику после ликвидаций психически уже не в состоянии.

Ниша - это как Кучинелли и некоторые другие - исследование проектов.
Еще арбитраж, запуск своих нод, лендинг, а не торговля.

Я сам торгую когда уверен, что цена вернется на какую то позицию, но осторожно, не всегда в сделки вхожу по своим прогнозам, потому что из 10 трейдов всегда один убыточен, сильно убыточен - и на выходе не получишь того, что можно получить от безубыточной кропотливой деятельности в криптоиндустрии.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10343
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 2055 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:49

Отіпалі лонгустинів... :|
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29543
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2103 раз.
Подякували: 2190 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:33

  Козак-характерник написав:Отіпалі лонгустинів... :|

Заводі новий акк, начинай с чистого листа на морожено
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10343
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 2055 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2722272327242725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8294, 8295, 8296
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
82955 207633395
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 вер, 2021 15:29
change_pm
Валютный рынок в мире 1 ... 771, 772, 773
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7727 7888911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 вер, 2021 12:39
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98169)
20.09.2021 16:47
Лаунж Кей (463)
20.09.2021 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.