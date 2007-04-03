lrs7719 написав: Zebra написав: lrs7719 написав:
Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.
Все верно, лучше найти какую то нишу на крипторынке, иметь несколько процентов, но стабильно, чем кормить рынок своим депозитом на биржах.
А нервы? А качество жизни? И результат же главное будет один - слив. Ничего другого быть в принципе не может. Но может людям по приколу откармливать бирж да шарлатанов - кто его знает.
Путь КХ - это утрата денег, а он потерял десятки тысяч. Вспомнить только Монеро. Там у него потери, если не изменяет память до $5000. А сколько он раз шортил биток и его ликвилировало? НЕ счесть. Человек тронулся мозгом. Создает новый и новый аккаунт на Бинансе, чтоб отыграться, потому что смотреть на старую статистику после ликвидаций психически уже не в состоянии.
Ниша - это как Кучинелли и некоторые другие - исследование проектов.
Еще арбитраж, запуск своих нод, лендинг, а не торговля.
Я сам торгую когда уверен, что цена вернется на какую то позицию, но осторожно, не всегда в сделки вхожу по своим прогнозам, потому что из 10 трейдов всегда один убыточен, сильно убыточен - и на выходе не получишь того, что можно получить от безубыточной кропотливой деятельности в криптоиндустрии.