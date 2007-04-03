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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2722272327242725
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:30

  DmitryK написав:у мины впереди огромные разлоки валидаторов сети.
да и на коинлисте в нее входили по 25 центов. правда очереди были дикие, мне ни с одного из 4х экаунтов купить не удалось ее.


Тему разлоков обсуждали в темат ветках и мнение было что это не определяющий фактор для цены. Вот неделю назад кажется был большой разлок (14 млн.). А цена выросла до 6.49. Главное как проект будет развиваться. Вон на сотрудничестве с полигоном поднялись с 3.9 до 6. А если запустят смарты?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:56

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:
  lrs7719 написав:Прошу только одно - не идти по пути КХ. Не будьте щепками.

Все верно, лучше найти какую то нишу на крипторынке, иметь несколько процентов, но стабильно, чем кормить рынок своим депозитом на биржах.


А нервы? А качество жизни? И результат же главное будет один - слив. Ничего другого быть в принципе не может. Но может людям по приколу откармливать бирж да шарлатанов - кто его знает.

Путь КХ - это утрата денег, а он потерял десятки тысяч. Вспомнить только Монеро. Там у него потери, если не изменяет память до $5000. А сколько он раз шортил биток и его ликвилировало? НЕ счесть. Человек тронулся мозгом. Создает новый и новый аккаунт на Бинансе, чтоб отыграться, потому что смотреть на старую статистику после ликвидаций психически уже не в состоянии.

Ниша - это как Кучинелли и некоторые другие - исследование проектов.
Еще арбитраж, запуск своих нод, лендинг, а не торговля.

Я сам торгую когда уверен, что цена вернется на какую то позицию, но осторожно, не всегда в сделки вхожу по своим прогнозам, потому что из 10 трейдов всегда один убыточен, сильно убыточен - и на выходе не получишь того, что можно получить от безубыточной кропотливой деятельности в криптоиндустрии.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:49

Отіпалі лонгустинів... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:33

  Козак-характерник написав:Отіпалі лонгустинів... :|

Заводі новий акк, начинай с чистого листа на морожено
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:12

  Zebra написав:Я сам торгую когда уверен, что цена вернется на какую то позицию, но осторожно, не всегда в сделки вхожу по своим прогнозам, потому что из 10 трейдов всегда один убыточен, сильно убыточен - и на выходе не получишь того, что можно получить от безубыточной кропотливой деятельности в криптоиндустрии.

Примерно так, но убыточный вход можно усреднить и выйти хотя бы в безубыток. Если в нужное время войти, профит в краткосроке почти гарантирован. Как сегодня на проливе, взял деда по 43к и разных альтов лесенкой около дна. На отскоке к 48к выйду. Большого негатива в новостях не было, так что это манипулятивный вынос.

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Это он ещё 150 деда по 45к взял
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:21

На морозиво!

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а мое имхо,что битку ничего особо не угрожает.
вот как раз эфиру, вполне возможно,там на его поле и атом и дот и та же солана, да и бинанс откусывает часть. У битка совсем другая ниша
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:01

  lrs7719 написав:
  DmitryK написав:у мины впереди огромные разлоки валидаторов сети.
да и на коинлисте в нее входили по 25 центов. правда очереди были дикие, мне ни с одного из 4х экаунтов купить не удалось ее.


Тему разлоков обсуждали в темат ветках и мнение было что это не определяющий фактор для цены. Вот неделю назад кажется был большой разлок (14 млн.). А цена выросла до 6.49. Главное как проект будет развиваться. Вон на сотрудничестве с полигоном поднялись с 3.9 до 6. А если запустят смарты?

Согласен.Фактор далеко не самый определяющий, хотя в нек сл может быть очень отрицательным.тут опять же нужно много читать и знать.Например - GRT, там был бешеный разлок и ещё будет под конец года, но он на цену не повлиял, даже наоьорот в момент разлока цена выросла.Там инвесторы Коинбейс и подобные, они знают как делать бизнес и куда вкладывать.И наоборот - REEF.Эти наоборот не смогли привлечь финансирование, на этой почве законфликтовали с Аламедаресёрч.в результате были вынуждены нарушить токеномику и отчеканить массу монет раньше времени.Цена упала, но главное, что к проекту упало доверие...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Ниша - это как Кучинелли и некоторые другие - исследование проектов.Еще арбитраж, запуск своих нод, лендинг, а не торговля.


Я бы сказал более широко - главное чтобы хорошо получалось.А как зарабатывать это очень индивидуально.В крипте способов очень много, каждый выбирает под себя.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Примерно так, но убыточный вход можно усреднить и выйти хотя бы в безубыток. Если в нужное время войти, профит в краткосроке почти гарантирован. Как сегодня на проливе, взял деда по 43к и разных альтов лесенкой около дна. На отскоке к 48к выйду. Большого негатива в новостях не было, так что это манипулятивный вынос.


Ну я преукрашать не буду...Начну с того. что оба сентябрьских пролива 7 и 20 встретил полностью в юсдт.Писал об этом Чику в личке.Сегодня начал откуп от 45, т к это была первая плановая поддержка.И потом до низу.В результате кое чего дороговато прикупил, но никто не ожидал что так сразу на 42 фуганём.40-42 по плану было чуть позже.Теперь собственно очень правильно сказано - ждём отскок для продажи набранного, т к падение очевидно ещё будет.
ПС если будет отскок то 47200 вероятный уровень.Но впереди ФРС, банк Англии,Японии и т д - очень непредсказуемая ситуация.
ПС цену я указываю битковую. а в это время торгую альтами, биток просто ориентир.
Кучинелли
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