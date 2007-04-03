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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 20:40
Знов лонгустинчіків чпокають...
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Козак-характерник
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Додано: Пон 20 вер, 2021 22:13
Допускаю, биток прольют до 38к, там можно откупиться, чтоб продать на отскоке по 40к, заработав 5% на ровном месте
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Zebra
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Додано: Пон 20 вер, 2021 23:04
Zebra написав:
Допускаю, биток прольют до 38к, там можно откупиться, чтоб продать на отскоке по 40к, заработав 5% на ровном месте
Это слишком большое падение на таком коротком интервале без видимых причин. Сегодня деда 2 раза толкали ниже 43к, но всё выкупили. Если завтра не продавят, будет отскок.
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phantom_systems
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Додано: Пон 20 вер, 2021 23:08
phantom_systems написав: Zebra написав:
Допускаю, биток прольют до 38к, там можно откупиться, чтоб продать на отскоке по 40к, заработав 5% на ровном месте
Это слишком большое падение на таком коротком интервале без видимых причин. Сегодня деда 2 раза толкали ниже 43к, но всё выкупили. Если завтра не продавят, будет отскок.
Уровень грызут, скорее всего продавят на днях и дальше вниз пойдет. Выше 38к нет смысла покупать.
Институционалы продолжают расставаться с битком, с дисконтом 15%https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
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Zebra
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