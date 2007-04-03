Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 20:40
Знов лонгустинчіків чпокають...
Козак-характерник
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Додано: Пон 20 вер, 2021 22:13
Допускаю, биток прольют до 38к, там можно откупиться, чтоб продать на отскоке по 40к, заработав 5% на ровном месте
Zebra
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Додано: Пон 20 вер, 2021 23:04
Zebra написав:
Допускаю, биток прольют до 38к, там можно откупиться, чтоб продать на отскоке по 40к, заработав 5% на ровном месте
Это слишком большое падение на таком коротком интервале без видимых причин. Сегодня деда 2 раза толкали ниже 43к, но всё выкупили. Если завтра не продавят, будет отскок.
phantom_systems
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Додано: Пон 20 вер, 2021 23:08
phantom_systems написав: Zebra написав:
Допускаю, биток прольют до 38к, там можно откупиться, чтоб продать на отскоке по 40к, заработав 5% на ровном месте
Это слишком большое падение на таком коротком интервале без видимых причин. Сегодня деда 2 раза толкали ниже 43к, но всё выкупили. Если завтра не продавят, будет отскок.
Уровень грызут, скорее всего продавят на днях и дальше вниз пойдет. Выше 38к нет смысла покупать.
Институционалы продолжают расставаться с битком, с дисконтом 15%
https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
Zebra
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Додано: Вів 21 вер, 2021 00:21
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Допускаю, биток прольют до 38к, там можно откупиться, чтоб продать на отскоке по 40к, заработав 5% на ровном месте
Это слишком большое падение на таком коротком интервале без видимых причин. Сегодня деда 2 раза толкали ниже 43к, но всё выкупили. Если завтра не продавят, будет отскок.
Уровень грызут, скорее всего продавят на днях и дальше вниз пойдет. Выше 38к нет смысла покупать.
Институционалы продолжают расставаться с битком, с дисконтом 15%
https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
Если ФРС оставит учётную ставку без изменений и не будет сокращать QE до конца года, остальные центробанки также сохранят прежнюю монетарную политику, а китайцы спасут Evergrande от совершенно неуместного дефолта, фонда отыграет недавние потери и крипта вместе с ней. Перспективы так себе, но боковик в коридоре 40к-50к вполне нормальный вариант.
phantom_systems
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Додано: Вів 21 вер, 2021 00:34
phantom_systems написав:
а китайцы спасут Evergrande от совершенно неуместного дефолта
Долговые обязательства этого застройщика - 10% от резервов центробанка Китая.
К тому же в число заемщиков входят инвестиционные компании явно недружественной Америки. Все уже считают часы когда компания объявит дефолт. Убытки инвест компании вполне могут покрыть за счет биткоина, который все еще в плюсе для их точек входа. Как то так все выглядит. Против боковиков ничего против не имею, но лонги можно выбить, только ниже 40к
Zebra
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