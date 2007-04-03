Додано: Вів 21 вер, 2021 01:30

Zebra написав: phantom_systems написав: а китайцы спасут Evergrande от совершенно неуместного дефолта а китайцы спасут Evergrande от совершенно неуместного дефолта



Долговые обязательства этого застройщика - 10% от резервов центробанка Китая.

Долговые обязательства этого застройщика - 10% от резервов центробанка Китая.

Так все застройщики по уши в кредитах, специфика бизнеса. 300 ярдов долгов обслуживать непросто. Пока что их 100 лямов спасёт, это до следующего погашения. Дело не в самой Evergrande, а в том, что она потянет вниз весь рынок китайской недвиги вместе с гонконгской фондой, затем будет общее падение ВВП страны. Их партайгеноссе и так были не в восторге от результатов Q2, да и Q3 вряд ли выйдет лучше, а после такого залёта Q4 и весь год можно сливать. Вот и вопрос, пойдут ли они на это.