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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:12
До завтрашнего решения ФРС ещё возможны проскальзывания
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phantom_systems
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:21
Знов почпокали лонгустинів...
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Козак-характерник
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