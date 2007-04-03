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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2724272527262727
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:12

До завтрашнего решения ФРС ещё возможны проскальзывания
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:21

Знов почпокали лонгустинів... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:44

  Козак-характерник написав:Знов почпокали лонгустинів... :)


Passengers - Casino (Discoring 1981)
https://www.youtube.com/watch?v=ZkC9h8ztm9U
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:13

  phantom_systems написав:До завтрашнего решения ФРС ещё возможны проскальзывания


По-идее, ФРС-ники в условиях такой нервозности на рынках должны источать оптимизм убедительно как никогда )) Но это если, конечно, не будет принято стратегическое решение столкнуть Китай с обрывчика, в двух шагах от которого тот сейчас замер...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мысль промелькнула, что биток может сквизануть до 23к-24к, ордера расставлю на всякий случай, мало ли краш случится.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:18

Жоско чпокать лонгустинів... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:24

  Козак-характерник написав:Жоско чпокать лонгустинів... :mrgreen:

заскринь статистику по депозиту, на мороженое хоть осталось?
Zebra
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